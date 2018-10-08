Переход на зимнее время вывел из строя Apple Watch Series 4 в Австралии
Apple Watch 4 оказались не способны перевести время на 1 час. В связи с этим множество жителей Австралии 7-го октября лишены возможности пользоваться гаджетом, который не смог перейти на зимнее время.
Как сообщается, "умные" часы от Apple обладают рядом полезных функций, одна из которых Activity. Данное дополнение и привело к зависанию девайса. Как сообщается, Activity работает, анализируя физические нагрузки носителя, но делает все это, исходя из 24-х часов в сутках. С учетом того, что 7-го октября австралийцам пришлось перевести время на час, гаджет не справился с необычной для него задачей. Как стало известно, часы стали циклично перезагружаться, исходя из чего, любой вид их использования не представлялся возможным.
В результате происшествия с Apple Watch 4 множество жителей Австралии стали обладателями неисправного устройства. Apple, как сообщают источники, пока никак не отреагировала на возникшую неисправность. Но некоторые находчивые пользователи смогли решить проблему путем удаления циферблата.
Как сообщается, "умные" часы от Apple обладают рядом полезных функций, одна из которых Activity. Данное дополнение и привело к зависанию девайса. Как сообщается, Activity работает, анализируя физические нагрузки носителя, но делает все это, исходя из 24-х часов в сутках. С учетом того, что 7-го октября австралийцам пришлось перевести время на час, гаджет не справился с необычной для него задачей. Как стало известно, часы стали циклично перезагружаться, исходя из чего, любой вид их использования не представлялся возможным.
В результате происшествия с Apple Watch 4 множество жителей Австралии стали обладателями неисправного устройства. Apple, как сообщают источники, пока никак не отреагировала на возникшую неисправность. Но некоторые находчивые пользователи смогли решить проблему путем удаления циферблата.
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 14:25