Переход на зимнее время вывел из строя Apple Watch Series 4 в Австралии

Как сообщается, "умные" часы от Apple обладают рядом полезных функций, одна из которых Activity. Данное дополнение и привело к зависанию девайса. Как сообщается, Activity работает, анализируя физические нагрузки носителя, но делает все это, исходя из 24-х часов в сутках. С учетом того, что 7-го октября австралийцам пришлось перевести время на час, гаджет не справился с необычной для него задачей. Как стало известно, часы стали циклично перезагружаться, исходя из чего, любой вид их использования не представлялся возможным.В результате происшествия с Apple Watch 4 множество жителей Австралии стали обладателями неисправного устройства. Apple, как сообщают источники, пока никак не отреагировала на возникшую неисправность. Но некоторые находчивые пользователи смогли решить проблему путем удаления циферблата.