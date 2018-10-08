Nissan Kicks официально презентуют в Индии 18 октября
Японский производитель авто Nissan объявил дату презентации новой бюджетной версии Kicks. Кроссовер, который построили на архитектуре отечественной версии Renault Duster, официально презентуют на территории Индии 18 октября.
Транспортное средство Nissan Kicks впервые представили общественности два года назад. Автомобиль предлагается на рынке Соединённых Штатов, Канады, Китая, Латинской Америки. В продажу запустят версию внедорожника на основе Nissan Juke, а также Micra. Особенность индийской версии Nissan Kicks заключается в использовании отечественной платформы внедорожной версии Duster – В0. Это позволит транспортному средству занять позицию в сегменте бюджетных версий. Новый автомобиль имеет следующие габариты: в длину - 4 295 мм, в ширину 1 760 мм, в высоту - 1 590 мм. Колёсная база авто составляет 2 620 мм.
Японским автопроизводителем до конца года будут открыты предзаказы на бюджетную вариацию кросса Nissan Kicks. Она предназначается для индийского потребителя.
Транспортное средство Nissan Kicks впервые представили общественности два года назад. Автомобиль предлагается на рынке Соединённых Штатов, Канады, Китая, Латинской Америки. В продажу запустят версию внедорожника на основе Nissan Juke, а также Micra. Особенность индийской версии Nissan Kicks заключается в использовании отечественной платформы внедорожной версии Duster – В0. Это позволит транспортному средству занять позицию в сегменте бюджетных версий. Новый автомобиль имеет следующие габариты: в длину - 4 295 мм, в ширину 1 760 мм, в высоту - 1 590 мм. Колёсная база авто составляет 2 620 мм.
Японским автопроизводителем до конца года будут открыты предзаказы на бюджетную вариацию кросса Nissan Kicks. Она предназначается для индийского потребителя.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:15