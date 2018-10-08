Nissan Kicks официально презентуют в Индии 18 октября

Транспортное средство Nissan Kicks впервые представили общественности два года назад. Автомобиль предлагается на рынке Соединённых Штатов, Канады, Китая, Латинской Америки. В продажу запустят версию внедорожника на основе Nissan Juke, а также Micra. Особенность индийской версии Nissan Kicks заключается в использовании отечественной платформы внедорожной версии Duster – В0. Это позволит транспортному средству занять позицию в сегменте бюджетных версий. Новый автомобиль имеет следующие габариты: в длину - 4 295 мм, в ширину 1 760 мм, в высоту - 1 590 мм. Колёсная база авто составляет 2 620 мм.Японским автопроизводителем до конца года будут открыты предзаказы на бюджетную вариацию кросса Nissan Kicks. Она предназначается для индийского потребителя.