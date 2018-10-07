В Подмосковье на станции «Кокошкино» двух парней сбила электричка
В Подмосковье двое молодых мужчин скончались в результате наезда электрички. О трагическом инциденте на станции «Кокошкино» в Наро-Фоминском районе области сообщили сегодня из Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Двое молодых людей в возрасте 21 и 24 года пытались перейти железную дорогу в 400 метрах от установленного наземного перехода. В этот момент они были травмированы электропоездом, в результате чего скончались от полученных ранений.
В связи с происшествием начата доследственная проверка.
Двое молодых людей в возрасте 21 и 24 года пытались перейти железную дорогу в 400 метрах от установленного наземного перехода. В этот момент они были травмированы электропоездом, в результате чего скончались от полученных ранений.
В связи с происшествием начата доследственная проверка.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 17:46