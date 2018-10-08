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Кроссовер Volkswagen Tiguan получил внедорожную модификацию Offroad

Кроссовер Volkswagen Tiguan теперь будет доступен во внедорожной версии под названием Offroad. Полноприводный автомобиль разработчики наделили геометрической проходимостью. На российском рынке новинка будет предложена по цене от 1,739 миллиона рублей.

Кроссовер Volkswagen Tiguan получил внедорожную модификацию Offroad

Volkswagen Tiguan Offroad получил улучшенные характеристики. На выбор покупателям предложат два бензиновых агрегата производительностью 150 и 180 лошадиных сил, а также имеется дизельный двигатель. Внедорожная версия будет комплектоваться роботизированной трансмиссией на 7 скоростей.

Внешний дизайн нового кроссовера отличается спойлером R-Line, 17-дюймовыми колёсными дисками, задними светодиодными блок-фонарями. В интерьере автомобиля разработчики применили более прочные материалы, резиновые коврики с надписью серии и алюминиевые накладки на педалях и порогах.

В базовый перечень опций Volkswagen Tiguan Offroad входит цифровая приборная панель, камера заднего обзора, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном электропривод багажной двери. За дополнительную плату покупателям кроссовера предложат ассистента парковки, адаптивный круиз-контроль и светодиодные фары головной оптики.


 
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Добавил: Алина Сегодня, 01:00

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