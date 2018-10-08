Кроссовер Volkswagen Tiguan получил внедорожную модификацию Offroad

Volkswagen Tiguan Offroad получил улучшенные характеристики. На выбор покупателям предложат два бензиновых агрегата производительностью 150 и 180 лошадиных сил, а также имеется дизельный двигатель. Внедорожная версия будет комплектоваться роботизированной трансмиссией на 7 скоростей.Внешний дизайн нового кроссовера отличается спойлером R-Line, 17-дюймовыми колёсными дисками, задними светодиодными блок-фонарями. В интерьере автомобиля разработчики применили более прочные материалы, резиновые коврики с надписью серии и алюминиевые накладки на педалях и порогах.В базовый перечень опций Volkswagen Tiguan Offroad входит цифровая приборная панель, камера заднего обзора, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном электропривод багажной двери. За дополнительную плату покупателям кроссовера предложат ассистента парковки, адаптивный круиз-контроль и светодиодные фары головной оптики.