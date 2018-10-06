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Ольга Жарикова намекнула фанатам на готовность к примирению с Александром Гобозовым

В течение нескольких недель бывший участник телепроекта «Дом-2» Александр Гобозов страдал и откровенно признавался в том, что ему плохо без Ольги Жариковой, но та была неумолима и даже слышать ничего не хотела о примирении.

Однако сейчас, когда у молодого человека начала налаживаться личная жизнь и он, судя по его последним постам, встретил достойную девушку, Оля начала намекать своим фанатам, что может простить бывшего своего экс-избранника.

Ольга Жарикова намекнула фанатам на готовность к примирению с Александром Гобозовым

«Если бы мужчины не были такие жестокие, то можно было дать ещё один шанс», - написала она в социальной сети Instagram.

Также Жарикова решила рассказать о том, как прошел ее день и какие дела она успела сделать, но фолловерам это уже было не интересно, поскольку они решили обсудить фразу о мужчинах.

Ольга Жарикова намекнула фанатам на готовность к примирению с Александром Гобозовым

Стоит отметить, что мнение поклонников разделилось. Одни начали писать, что Саша тоже до сих пор любит Олю, а потому им просто необходимо мириться. Другие же наоборот напомнили, как Гобозов не красиво поступил, когда начал публично говорить о проблемах Жариковой и выставлять ее в не самом лучшем свет, обвиняя в измене. По их мнению, за такое не стоит прощать, ведь люди не меняются и при первой же ссоре молодой человек снова примется поливать ее грязью.

«Если мужчина осознал свои ошибки, раскаивается и очень старается вернуть женщину, то нужно дать второй шанс...», «Оля, ты красавица и большая молодец, все у тебя получится) и любовь встретишь настоящую, не переживай», - высказывались они.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:15

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