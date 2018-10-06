АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Nissan Leaf стал самым продаваемым электромобилем в Европе в 2018 году
EUR 76.66 USD 66.63
Курс валют на 06.10.2018

На Кубани отец и сын погибли под колесами поезда

Сегодня утром в городе Новороссийск произошла трагедия на 776 километре железной дороги, между Тоннельной и Баканской станциями, под колесами поезда погибли двое мужчин. Как выяснилось, погибшие оказались отец с сыном.
На Кубани отец и сын погибли под колесами поезда

Инцидент произошел сегодня утром на железной дороге Новосибирска, между пассажирскими станциями Тоннельная и Баканская. Двое мужчин переходили железнодорожные пути, и попали под колеса, двигавшегося в этот момент поезда. Машинист транспорта утверждает, что им был подан предупреждающий сигнал и предпринята попытка экстренного торможения, но это не помогло – они оказались под колесами локомотива.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, сразу удалось установить, что мужчины являлись родственниками – отец 72 года и сын 42 года. Предварительно установлено, что ЧП произошло из-за не соблюдения правил на объектах транспорта. На данный момент сотрудниками транспортной полиции ведется тщательная проверка всех подробностей случившегося.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На Кубани отец и сын погибли под колесами поезда
Николай Цискаридзе назвал Монсеррат Кабалье
В Лазаревском районе Сочи прибоем на берег
Беременная Алена Савкина удивила зрителей
Экстрасенс рассказала о скорой серьёзной болезни
Макс Фадеев в своем Instagram трогательно
Крупные банки вновь подняли ставки рублёвых
Учёные предложили создать «Ноев ковчег» для
Развратное фото Ким Кардашьян взорвало Instagram
Эксперты анонсировали рейтинг спортивных седанов
Учёные: Нашли разницу между эпидемиями гриппа в
Юлия Началова опубликовала в Instagram фотографию
Фолловеры считают, что Дарья и Сергей Пынзарь
Asus Zenfone Max и Zenfone Max Pro будут работать
Анна Бегунова вышла замуж за звезду «Физрука»
На федеральной трассе М-4 «Дон» в Ступино в ДТП
Астрономы нашли потенциально обитаемую Луну
Прошенко выразил соболезнование из-за смерти
В Сети появились некоторые данные о смартфоне
В Бурятии в ДТП погибли два человека
Светлана Пермякова рассказала, что выйдет замуж
Мужчину с проникающим ножевым ранением
Ветряные электростанции негативно влияют на климат
Тимати и его избранница выступили в Грозном в
Дмитрий Дмитренко подтвердил, что они с женой
Илья Яббаров умоляет ведущих отправить его на
Астрономами обнаружено неизвестное ранее
Тамара Гвердцители высказалась о смерти и голосе
Ани Лорак подала на развод с супругом
В Москве мужчина напал на бригаду скорой помощи
Просмотреть все новости