На Кубани отец и сын погибли под колесами поезда

Инцидент произошел сегодня утром на железной дороге Новосибирска, между пассажирскими станциями Тоннельная и Баканская. Двое мужчин переходили железнодорожные пути, и попали под колеса, двигавшегося в этот момент поезда. Машинист транспорта утверждает, что им был подан предупреждающий сигнал и предпринята попытка экстренного торможения, но это не помогло – они оказались под колесами локомотива.На место происшествия прибыли сотрудники полиции, сразу удалось установить, что мужчины являлись родственниками – отец 72 года и сын 42 года. Предварительно установлено, что ЧП произошло из-за не соблюдения правил на объектах транспорта. На данный момент сотрудниками транспортной полиции ведется тщательная проверка всех подробностей случившегося.