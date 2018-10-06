На федеральной трассе М-4 «Дон» в Ступино в ДТП погиб человек, трое пострадали

В ведомстве уточнили, что участниками аварии со смертельным исходом стали иномарка Opel и грузовой автомобиль КамАЗ. Дорожно-транспортное происшествие случилось рано утром 6 октября на 105 километре автомобильной трассы М-4.В ДТП погиб водитель автомобиля Opel, а также пострадали пассажиры этого транспортного средства. В связи с аварией в настоящее время проводится проверка, в ходе которой представителям правоохранительных органов необходимо выяснить все обстоятельства.