На федеральной трассе М-4 «Дон» в Ступино в ДТП погиб человек, трое пострадали
В подмосковном Ступино на участке федеральной трассы М-4 «Дон» произошло ДТП. Как сообщили представители пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, при столкновении двух автомобилей пострадали трое человек, ещё один скончался из-за полученных травм не совместимых с жизнью.
В ведомстве уточнили, что участниками аварии со смертельным исходом стали иномарка Opel и грузовой автомобиль КамАЗ. Дорожно-транспортное происшествие случилось рано утром 6 октября на 105 километре автомобильной трассы М-4.
В ДТП погиб водитель автомобиля Opel, а также пострадали пассажиры этого транспортного средства. В связи с аварией в настоящее время проводится проверка, в ходе которой представителям правоохранительных органов необходимо выяснить все обстоятельства.
В ведомстве уточнили, что участниками аварии со смертельным исходом стали иномарка Opel и грузовой автомобиль КамАЗ. Дорожно-транспортное происшествие случилось рано утром 6 октября на 105 километре автомобильной трассы М-4.
В ДТП погиб водитель автомобиля Opel, а также пострадали пассажиры этого транспортного средства. В связи с аварией в настоящее время проводится проверка, в ходе которой представителям правоохранительных органов необходимо выяснить все обстоятельства.
Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 15:03