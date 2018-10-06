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На федеральной трассе М-4 «Дон» в Ступино в ДТП погиб человек, трое пострадали

В подмосковном Ступино на участке федеральной трассы М-4 «Дон» произошло ДТП. Как сообщили представители пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, при столкновении двух автомобилей пострадали трое человек, ещё один скончался из-за полученных травм не совместимых с жизнью.
На федеральной трассе М-4 «Дон» в Ступино в ДТП погиб человек, трое пострадали

В ведомстве уточнили, что участниками аварии со смертельным исходом стали иномарка Opel и грузовой автомобиль КамАЗ. Дорожно-транспортное происшествие случилось рано утром 6 октября на 105 километре автомобильной трассы М-4.

В ДТП погиб водитель автомобиля Opel, а также пострадали пассажиры этого транспортного средства. В связи с аварией в настоящее время проводится проверка, в ходе которой представителям правоохранительных органов необходимо выяснить все обстоятельства.


 
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Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 15:03

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