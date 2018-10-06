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Инна Маликова ослепила публику нарядом на праздничном концерте в Кремле

Инна Маликова ослепила публику своим нарядом на праздничном концерте в Кремле. Певица трогательно обратилась ко все педагогам, поздравив их с профессиональным праздником — Днём учителя.
Инна Маликова ослепила публику нарядом на праздничном концерте в Кремле

Инна Маликова вошла в число звёзд, приглашённых выступить на большом праздничном концерте в Кремле в честь Дня учителя. Для выхода на сцену певица выбрала чёрное вечернее платье с блёстками, которым просто ослепила публику. Исполнив песню, звезда трогательно вспомнила о своих преподавателях, не забыв поблагодарить их за заботу, временами строгость и советы, которые те давали, чтобы ученикам было легче преодолевать трудности не только в учёбе, но и в жизни. Кроме того, певица назвала работу учителей огромным вкладом в жизни и судьбы миллионов детей, в частности, её дочери, которая сейчас учится в шестом классе.

Кроме 41-летней сестры Дмитрия Маликова, на праздничном концерте в Кремле выступали и Жасмин, Стас Пьеха и даже Дмитрий Харатьян. Не забыли поздравить своих педагогов с Днём Учителя Юлия Началова и телеведущая Ксения Алфёрова.


 
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Добавил: Oksana Сегодня, 20:22

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