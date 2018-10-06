Астрономы нашли потенциально обитаемую Луну размером с Плутон

Учёные готовы предоставить аргументы доказывающие, что поверхность обнаруженной ими Луны может быть пригодна для заселения активными формами жизни. Попасть на этот спутник, возможно только преодолев расстояние в 8 тысяч световых лет. Находится планета Kepler – 1625b со своим спутником в созвездии Лебедя.Исследователи утверждают, что планета и её спутник не имеют скалистую поверхность и являются газообразными, что даёт возможность предполагать наличие простых форм жизни. Kepler – 1625b по своим размерам превосходит Юпитер, а Луна размером с Плутон. Данная находка очень обнадёживает учёных всего мира и требует очень тщательного изучения.