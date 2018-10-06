Учёные создали уникальный материал, генерирующий энергию во время фотосинтеза

Стоит отметить, что органический материал способен расщеплять молекулы воды, при этом имитируя процесс фотосинтеза. В данном случае вместо водорода, а также кислорода выделяется элемент, который способен в себя вбирать сгустки энергии. Исследователи в будущем таким методом будут расщеплять, кроме воды, также воздух. Таким образом, он станет еще более продуктивным.На сегодняшний день подобная технология используется в водородных двигателях. Данный метод применяется в компаниях Honda, а также Toyota. Они к выпуску готовят первые водородные автомобили. В 2016 году в Германии представили поезд, который работает на основе аналогичного топливного элемента.