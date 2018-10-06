АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Канаде тело 27-летней блогерши несколько лет отторгало грудные импланты
EUR 76.66 USD 66.63
Курс валют на 06.10.2018

Учёные создали уникальный материал, генерирующий энергию во время фотосинтеза

Китайские учёные смогли создать уникальный материал, который позволяет генерировать энергию во время фотосинтеза. Специалисты утверждают, что его использование может стать в будущем дешёвыми методом получения электричества.
Учёные создали уникальный материал, генерирующий энергию во время фотосинтеза

Стоит отметить, что органический материал способен расщеплять молекулы воды, при этом имитируя процесс фотосинтеза. В данном случае вместо водорода, а также кислорода выделяется элемент, который способен в себя вбирать сгустки энергии. Исследователи в будущем таким методом будут расщеплять, кроме воды, также воздух. Таким образом, он станет еще более продуктивным.

На сегодняшний день подобная технология используется в водородных двигателях. Данный метод применяется в компаниях Honda, а также Toyota. Они к выпуску готовят первые водородные автомобили. В 2016 году в Германии представили поезд, который работает на основе аналогичного топливного элемента.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:01

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Samsung создали специальную упаковку для
Учёные создали уникальный материал, генерирующий
Samsung дарит Galaxy Note 9 лучшим игрокам в
Кратковременный сон помогает обрабатывать
Екатерина Вуличенко опубликовала в Instagram
Алла Пугачева спустя 8 лет планирует отправиться
Неофициальный ремонт может «убить» новые MacBook
Елизавета Боярская рассказала о своей бездонной
В 2020 году жители Хиросимы первыми смогут
В Сети сравнили флагманские версии LG V40 ThinQ и
Вдова Дмитрия Марьянова до сих пор не поставила
Новосибирские ученые создали первую биодобавку из
Вышла дешевая игровая гарнитура Onikuma K1 Pro
УАЗ показал, как обновлённую версию UAZ Patriot
Егор Крид поблагодарил жителей родной Пензы за
«Был эмоциональный срыв»: Илья Яббаров о своем
Новый имидж Юлии Меньшовой покорил ее фанатов
Ефим Шифрин похвастался фанатам в Instagram
Дана Борисова рассказала о несправедливом
OnePlus представил подэкранный датчик
Хейтеры напомнили Виктории Романец все
Суперкар McLaren 720S обзавёлся облегчённой
В Миннесоте пьяные птицы странно себя ведут
Хакеры придумали новый способ взлома WhatsApp
Назван замедляющий старение компонент овощей и
Беременная в четвертый раз Наталья Антонова
Николай Должанский признал, что никогда не был
В Instagram появилась функция слежения
Ольга Бузова анонсировала свое выступление в
В стрессовой ситуации человек пахнет луком и
Просмотреть все новости