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Пора критически посмотреть на лайф-коучей: мнение Яны Ганник

Откуда и когда в Россию пришла мода на так называемых коучей с приставкой «бизнес» и «лайф»? Откуда – понятно, с Запада, в первую из Соединенных Штатов Америки с их почти религиозным культом успеха и самого-себя-делания (salf made). Когда – тоже понятно, в девяностых, когда с Запада бездумно бралось и копировалось все, что можно, а уж то, что касается достижения успеха – особенно. При этом в то лихое десятилетие очень многие, пользуясь пусть лихой и смутной, но свободой, сумели сколотить капитал и резко подняться по социальной лестнице и без всяких коучей – русский человек вообще талантлив, в том числе и по части деловой хватки, и сметлив.
Пора критически посмотреть на лайф-коучей: мнение Яны Ганник

Но в девяностые отечественный коучинг все-таки только зарождался, был лишь в зачатке, а коучей можно было пересчитать по пальцам если не одной, то двух рук точно. А во в нулевые он стал распространенным и даже практически обыденным феноменом, частью общего институционального фона деловой среды. При этом к коучам обращались не только начинающие предприниматели, финансисты или иные представители делового сообщества, но и вполне состоявшиеся люди, те самые, что разбогатели и достигли социальных высот, не посещая разные «семинары личностного роста» и даже не зная о них. Просто в какой-то момент это стало своеобразным правилом хорошего тона: и сами ходить на какие-то тренинги и «курсы жестких продаж», и посылать туда подчиненных, которые, в общем-то, тоже уже достаточно состоялись профессионально и ничего нам услышать и узнать не могут. Так надо, и все.

Разумеется, в соответствии со всеми законами соотношения спроса и предложения, это способствует резкому увеличению числа коучей. Только сертифицированных, по данным ведущих подобный учет структур, насчитывается от тысячи до нескольких тысяч. Велико, хотя и не подлежит точному подсчету, и количество зарубежных мастеров коучинга, приезжающих в нашу страну со своими семинарами лично или проводящих скайп-семинары. Однако и в среде потребителей, потенциальных и реальных, их услуг растет запрос на критическую оценку предоставляемого продукта. Одна из желающих критического переосмысления - Яна Ганник, топ-менеджер банка «Точка». Она посетила семинары Экхарта Толле «Сила настоящего» и известный бизнес-тренинг «Контекст», а в начале сентября – и резонансное столичное выступление американского коуча Тони Роббинса в «Олимпийском».

Итак, Яна Ганник, сооснователь банка «Точка», посетила семинар Тони Роббинса. Сразу после окончания она сообщила свое мнение об увиденном и услышанном на личной странице в соцсетях: «Я сама была на ставшем уже скандально знаменитом шоу Роббинса. Было интересно, что это и с чем это едят. Нужно сказать, что непосредственно в зале за счет безусловного актерского мастерства выступающего и взаимной экзальтации зрителей ты находишься под сильным впечатлением. Зрители впадают в некое подобие транса, что и заставляет их прыгать и кричать вместе с коучем. Впечатление это производит неизгладимое». Да, сначала это выглядит завораживающе и эффектно, хотя и неэффективно, но вскоре для разумно мыслящего и адекватного человека, каким, несомненно, является и Яна Ганник, наступает нечто вроде исчезновения пелены с глаз: «Ты отчетливо начинаешь ощущать себя частью какой-то секты. Для меня это было слишком».

То, о чем говорит Яна Ганник, подтверждается и комментариями многих другие участников того уже ставшего знаменитым мероприятия. Они говорят и о духоте и скученности в помещении, и о нездоровой экзальтации толпы, и о выкриках Роббинса со сцены, больше напоминавших какую-то разновидность рейва, чем дорогостоящие рецепты и секреты непременного успеха и покорения мира. И на все это пришли посмотреть и послушать 25 тысяч человек, отдавших весьма немалые деньги.

Конечно, на основании всего вышесказанного не стоит полностью записывать коучинг в разновидности мошенничества. Это реальная вещь, реально способная дать человеку многое. Но здесь многое, точнее, все, зависит от конкретного коуча. Пока в России будет сохраняться у кого-то просто мода на сам факт посещения семинара и получения документа об этом, а у кого-то наивная вера, что такой сертификат способен открыть все двери к успеху – нам будут в основном давать продукт с нулевой или около того пользой.


 
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Добавил: Роман Сегодня, 13:42

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