Учёные: Отцы с низким уровнем «мужского» гормона оказались лучше всех
В эксперименте принимали участие почти 300 представителей сильной половины человечества. Причём были такие, кто впервые почувствовал инстинкт отцовства, и те, кто становился папой не первый раз.
Эксперимент заключался в следующем, у новоиспечённых пап измеряли гормональный фон после рождения ребёнка, и отслеживали уровень на протяжении нескольких месяцев общения родителя с младенцем. Отцы, у которых уровень кортизола повышался на момент общения с малышом, в будущем становились отличными папами. И те мужчины, кто имел падающие показатели тестостерона, также проявляли повышенную заботу о своём ребёнке.
До этого тщательному изучению гормонального фона подвергались только мамы. Теперь врачи предполагают, что после более детального изучения крови сильной половины, они смогут больше узнать о влиянии уровня «мужских» гормонов на общение с детьми.
Эксперимент заключался в следующем, у новоиспечённых пап измеряли гормональный фон после рождения ребёнка, и отслеживали уровень на протяжении нескольких месяцев общения родителя с младенцем. Отцы, у которых уровень кортизола повышался на момент общения с малышом, в будущем становились отличными папами. И те мужчины, кто имел падающие показатели тестостерона, также проявляли повышенную заботу о своём ребёнке.
До этого тщательному изучению гормонального фона подвергались только мамы. Теперь врачи предполагают, что после более детального изучения крови сильной половины, они смогут больше узнать о влиянии уровня «мужских» гормонов на общение с детьми.
Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 15:15