Учёные: Отцы с низким уровнем «мужского» гормона оказались лучше всех

Эксперимент заключался в следующем, у новоиспечённых пап измеряли гормональный фон после рождения ребёнка, и отслеживали уровень на протяжении нескольких месяцев общения родителя с младенцем. Отцы, у которых уровень кортизола повышался на момент общения с малышом, в будущем становились отличными папами. И те мужчины, кто имел падающие показатели тестостерона, также проявляли повышенную заботу о своём ребёнке.До этого тщательному изучению гормонального фона подвергались только мамы. Теперь врачи предполагают, что после более детального изучения крови сильной половины, они смогут больше узнать о влиянии уровня «мужских» гормонов на общение с детьми.