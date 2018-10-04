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Ученые раскрыли тайну нью-йоркской мумии из железного гроба

Раскрыта тайна нью-йоркской мумии из железного гроба, которую нашли в 2011 году при строительстве. Только через семь лет после обнаружения удалось установить личность и причину смерти.
Ученые раскрыли тайну нью-йоркской мумии из железного гроба

В Нью-Йорке учёные при помощи МРТ и рентгеновских снимков, принимая во внимание и данные архива, смогли с точностью установить личность мумии. Ею оказалась 26-летняя афроамериканская девушка по имени Марта Петерсон. Она была похоронена в носках, ночной рубашке и шапочке. Девушка болела оспой - это и послужило причиной смерти.

Тайна железного гроба также была раскрыта. Оказалось, в XIX веке так хоронили людей, тела которых нужно было перевозить на кораблях или в поезде. Именно по этой причине тело так хорошо сохранилось до наших дней. Мумия была обнаружена вовремя строительных работ, и достал её из земли ковш экскаватора. Гроб был сильно повреждён, но эксперты смогли установить какой компании он принадлежал.


 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 14:50

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