«Республика Грозный»: Бузова поздравила жителей Чечни и опозорилась на всю Россию

«И это написала выпускница географического факультета? Бузова, ты просто позоришь не только себя и свою страну, но и Петербургский университет, в котором ты получила высшее образование!» - написал один из недоброжелателей Ольги Бузовой в Сети.

Начинающая исполнительница, теледива и завидная невеста, 32-летняя Ольга Бузова снова «облажалась», причем в этот раз на всю страну. Телезнаменитость поздравила у себя на страничке в социальной сети Instagram ценную для нее «Республику Грозный» и все население Чечни, а также высказала надежду, что эта самая Республика и дальше будет радовать ее своей гостеприимностью. Многочисленные интернет-пользователи тут же обратили внимание на ошибки, которые допустила Оля в своем обращении к Кадырову и чеченцам.Стоит отметить, что при этом в устном обращении поющая телеведущая не ошиблась. Ольга Бузова не назвала Грозный Республикой, а, как и полагается, величала его городом. Заметим, что проблемы у теледивы зачастую только с письменной речью, тем не менее, и ошибки, допущенные в тексте, телезнаменитость старается исправлять в первые же минуты после публикации.Подчеркнем, что преданные поклонники Ольги Бузовой по-прежнему настаивают на том, что некоторые оплошности в публикациях телеведущей «Дома-2» на самом деле являются опечатками, а не ошибками.К слову, на фоне недавнего громкого скандала, когда концерты Егора Крида были отменены в Махачкале, многие музыканты с особенной осторожностью отзываются о жителях Чеченской Республики, Кавказа и Республики Дагестана, по всей видимости опасаясь подобного исхода событий. По словам некоторых фолловеров, Ольге Бузовой тоже нужно побаиваться судьбы Крида, так как многие ее композиции нельзя назвать не только скромными, но и подходящими для верующих мусульман.