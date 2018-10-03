Ксения Бородина чуть не попала под машину на отдыхе в Амстердаме

«Ксения, вам нужно беречь себя! У вас растет две прекрасные девочки, которым нужна мама! Веселиться нужно, но уж точно не на проезжей части, особенно в чужой стране!» - написал один из поклонников Ксении Бородиной в Сети.

Несколько часов назад телеведущая прославленного реалити-шоу «Дом-2» сообщила преданным поклонникам в личном инста-блоге, что улетела в Амстердам праздновать день рождение близкой подруги Елены. По словам звезды, ей очень понравился город, но больше всего теледиву радует то, что в поездку она отправилась большой компанией.Бородина рассказала многомиллионной публике, что в ресторанах в Амстердаме можно очень вкусно покушать, что невероятно удивило ее, и именно поэтому телезнаменитость планирует в ближайшее время попробовать знаменитую местную селедку. Телеведущая даже решила поинтересоваться у своих преданных поклонников, какие заведения ей посетить в Амстердаме, а также рассказала об улице красных фонарей, где вовсю расхаживают «наряженные в смелые бикини и каблуки» девушки легкого поведения.По словам Ксении Бородиной, от известнейшего местного шоу «18+» они решили отказаться, ведь отзывы некоторых интернет-пользователей говорят сами за себя. Телеведущая даже посоветовала верным фанатам побыстрее собираться шумной компанией и отправляться в Амстердам, чтобы не только отдохнуть, но и весело провести время.На одном из видеороликов, который Ксения Бородина опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram в сториз запечатлено, как телезнаменитость вовсю танцует и веселится с подружками на проезжей части. Внезапно прямо на теледиву начал ехать автомобиль. На ролике видно, что Ксения Бородина едва успевает отбежать в сторону под неодобрительный сигнал машины.