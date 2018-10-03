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СМИ: Филипп Киркоров своим поведением пытается вернуть Аллу Пугачёву

В последнее время поведение Филиппа Киркорова вызывает недоумение у его преданных фанатов. Они считают, что певец активно пытается вернуть Аллу Пугачёву.
СМИ: Филипп Киркоров своим поведением пытается вернуть Аллу Пугачёву

Поп-король в микроблоге Instagram постоянно хвастается поклонникам своими достижениями и популярностью в Сети. Только «Цвет настроения синий» собрал более 40 миллионов просмотров. Подписчики артиста уверены, что он теперешней популярностью хочет вернуть расположение Примадонны. По некоторым слухам, Алла Пугачева устала от выходок Максима Галкина, а также будущей неопределённости, поскольку думает о своих детях.

СМИ: Филипп Киркоров своим поведением пытается вернуть Аллу Пугачёву

Об этом известно Филиппу Киркорову, и он любыми способами пытается показать своё превосходство перед юмористом. По мнению фанатов, поп-король успехами подаёт знак Алее Пугачевой, что он опять, как и в молодые годы, на вершине славы, при этом надеется вернуть близкие отношения с Примадонной.


 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:30

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