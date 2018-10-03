Звезда "Людей X" Фань Бинбин пыталась скрыться от уплаты налогов

После того, как власти узнали о том, что Бинбин не платит налоги и задолжала 255 млн юаней, её обязали заплатить штраф в размере 883 млн юаней. В случае неуплаты штрафных санкций, согласно местным законам, на Фань Бинбин будет заведено уголовное дело. Поклонники актрисы в августе забили тревогу после того как обнаружили, что она перестала заходить в социальные сети, где раньше регулярно давала о себе знать.Недавно звезда вышла на связь и перед всеми искренне извинилась, осознавая, что поступила неправильно, пытаясь скрыться от налогов. Фань Бинбин отметила, что является публичной личностью и должна подавать пример, а не нарушать закон.