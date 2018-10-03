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Звезда "Людей X" Фань Бинбин пыталась скрыться от уплаты налогов

В социальных сетях объявилась известная по ленте "Люди X" китайская звезда Фань Бинбин, не выходившая на связь с поклонниками и прессой с середины лета. По словам актрисы, она пыталась скрыться от уплаты налогов.
Звезда "Людей X" Фань Бинбин пыталась скрыться от уплаты налогов
После того, как власти узнали о том, что Бинбин не платит налоги и задолжала 255 млн юаней, её обязали заплатить штраф в размере 883 млн юаней. В случае неуплаты штрафных санкций, согласно местным законам, на Фань Бинбин будет заведено уголовное дело. Поклонники актрисы в августе забили тревогу после того как обнаружили, что она перестала заходить в социальные сети, где раньше регулярно давала о себе знать.

Недавно звезда вышла на связь и перед всеми искренне извинилась, осознавая, что поступила неправильно, пытаясь скрыться от налогов. Фань Бинбин отметила, что является публичной личностью и должна подавать пример, а не нарушать закон.


 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 18:49

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