Звезда "Людей X" Фань Бинбин пыталась скрыться от уплаты налогов
В социальных сетях объявилась известная по ленте "Люди X" китайская звезда Фань Бинбин, не выходившая на связь с поклонниками и прессой с середины лета. По словам актрисы, она пыталась скрыться от уплаты налогов.
Недавно звезда вышла на связь и перед всеми искренне извинилась, осознавая, что поступила неправильно, пытаясь скрыться от налогов. Фань Бинбин отметила, что является публичной личностью и должна подавать пример, а не нарушать закон.
Недавно звезда вышла на связь и перед всеми искренне извинилась, осознавая, что поступила неправильно, пытаясь скрыться от налогов. Фань Бинбин отметила, что является публичной личностью и должна подавать пример, а не нарушать закон.
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 18:49