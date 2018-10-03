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Звезда «Дома-2» Вова Гаути был избит на съемках пранк-шоу

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Вова Гаути довольно популярен в Instagram, и количество его подписчиков уже превысило миллион. Недавно молодой человек стал жертвой нападения неизвестных прямо во время съемок пранк-шоу.

Вова Гаути завлекает аудиторию съемками развлекательных роликов, а также старается привлечь внимание пользователей к нуждающимся в помощи людям. Примечательно, что Вову практически не вспоминают в контексте скандальной телестройки, которую он покинул полтора года назад, и теперь Гаути просто популярный блогер.

Звезда «Дома-2» Вова Гаути был избит на съемках пранк-шоу

Недавно 27-летний молодой человек пострадал во время драки в Санкт-Петербурге, завязавшейся между участниками съемки пранк-шоу и самими организаторами съемки.

Звезда «Дома-2» Вова Гаути был избит на съемках пранк-шоу

Согласно сценарию, случайные прохожие должны были с завязанными глазами пройти под установленной планкой. Но авторы идеи пошли дальше, и когда участник оказывался «слепым», убирали планку. В итоге человек пытался пролезть под несуществующей конструкцией. Если некоторые участники восприняли шутку с юмором, то одной компании такой поворот событий показался оскорбительным.

Звезда «Дома-2» Вова Гаути был избит на съемках пранк-шоу

Пранкеры пытались убежать, но после парни догнали их и начали наносить побои.

Звезда «Дома-2» Вова Гаути был избит на съемках пранк-шоу


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:53

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