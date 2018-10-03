«Путешественник» во времени при проверке на детекторе лжи рассказал о поездках в будущее
Мужчину, называющего себя «путешественником во времени», проверили на детекторе лжи. Как утверждает молодой человек, он недавно вернулся из будущего и хочет рассказать, что в дальнейшем ждет людей.
Процесс проверки на полиграфе снимался на видео, которое появилось на канале ApexTV в YouTube. Интеллигентного вида мужчина в очках представился британским шпионом, часто путешествующим во времени. Подобные перемещения, по его словам, доступны уже около 40 лет. Впервые такое путешествие удалось осуществить в 1981 году, а через десятилетие люди массово смогут пользоваться возможностью переноса в пространстве.
Мужчина рассказал о поездке в 3000 год, когда ему удалось застать апокалипсис: красное небо, загрязненная Земля и полное отсутствие людей. Второе путешествие он осуществил в 8973 году. Британец увидел выживших после катастрофы землян, мирно уживавшихся с гибридами человека и робота, отличавшихся огромными головами и большими глазами.
Несмотря на детектор лжи, к рассказам «путешественника» во времени, не подкрепленным материальными доказательствами, интернет-пользователи отнеслись скептически. Многие назвали полиграф ненастоящим, а повествования мужчины — сказками.
Процесс проверки на полиграфе снимался на видео, которое появилось на канале ApexTV в YouTube. Интеллигентного вида мужчина в очках представился британским шпионом, часто путешествующим во времени. Подобные перемещения, по его словам, доступны уже около 40 лет. Впервые такое путешествие удалось осуществить в 1981 году, а через десятилетие люди массово смогут пользоваться возможностью переноса в пространстве.
Мужчина рассказал о поездке в 3000 год, когда ему удалось застать апокалипсис: красное небо, загрязненная Земля и полное отсутствие людей. Второе путешествие он осуществил в 8973 году. Британец увидел выживших после катастрофы землян, мирно уживавшихся с гибридами человека и робота, отличавшихся огромными головами и большими глазами.
Несмотря на детектор лжи, к рассказам «путешественника» во времени, не подкрепленным материальными доказательствами, интернет-пользователи отнеслись скептически. Многие назвали полиграф ненастоящим, а повествования мужчины — сказками.
Наука
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 13:03