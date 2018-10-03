Популярная поза в сексе у мужчин вызывает отторжение у женщин

Выбор удобной позиции для постельных игр представительницами прекрасного пола объясняется желанием достичь наивысшего наслаждения. Эксперты выяснили, что самой популярной среди женщин является «миссионерская поза». Она позволяет во время секса зрительно контактировать с партнером, не требует особых умений, а также предоставляет возможность экспериментировать, пробовать различные варианты взаимодействия и доставляет больше удовольствия.Мужчины очень любят позицию «69». Однако женщины такое положение при занятии сексом не приветствуют. Дамам подобное взаимодействие во время любовных игр кажется неудобным, также они жалуются на невозможность в этой позе установить с партнером зрительный контакт.