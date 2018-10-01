Алексей Купин раскритиковал фигуру Майи Донцовой

«С таким любящим парнем врагов не надо», «Ну не подлец? Она всем рассказывает, что его все устраивает, а он вон как)», «Майка еще терпеливая. Я бы так по сусалам и дала», «От кого угодно можно слышать такие слова... мне кажется, когда парень говорит о твоих недостатках фигуры (именно фигуры) это первый шаг к расставанию...», «Вот как с таким парнем можно жить? Пусть Сорока страшненький, но он хотя бы умный. А этот...», - высказались пользователи.

Причем в список тех, кому срочно нужно заняться собой, парень занес и Майю, а на ее недоумевающий взгляд ответил тем, что прошелся по всем недостаткам, которые у нее находят пользователи в социальных сетях.Так, к примеру, Леша заявил, что у избранницы абсолютно нет мышечной массы, ее тело очень дряблое, отсутствует пятая точка, а также есть небольшой животик.После выхода этого эфира зрители были очень удивлены, ведь Купин прекрасно знал, как Донцова болезненно воспринимает критику, касающуюся ее внешности, но все равно надавил на самое больное и опозорил на всю страну.