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Алексей Купин раскритиковал фигуру Майи Донцовой

У участника телепроекта «Дом-2» Алексея Купина, который несколько дней назад прибыл на Остров в любви в компании своей возлюбленной Майи Донцовой, а также Ирины Пинчук и Захара Саленко, появилась гениальная идея – он хочет проводить тренировки для девушек, так как от безделья и большого количества алкоголя их фигуры начали заплывать жиром.

Алексей Купин раскритиковал фигуру Майи Донцовой


Причем в список тех, кому срочно нужно заняться собой, парень занес и Майю, а на ее недоумевающий взгляд ответил тем, что прошелся по всем недостаткам, которые у нее находят пользователи в социальных сетях.

Так, к примеру, Леша заявил, что у избранницы абсолютно нет мышечной массы, ее тело очень дряблое, отсутствует пятая точка, а также есть небольшой животик.

После выхода этого эфира зрители были очень удивлены, ведь Купин прекрасно знал, как Донцова болезненно воспринимает критику, касающуюся ее внешности, но все равно надавил на самое больное и опозорил на всю страну.

Алексей Купин раскритиковал фигуру Майи Донцовой


«С таким любящим парнем врагов не надо», «Ну не подлец? Она всем рассказывает, что его все устраивает, а он вон как)», «Майка еще терпеливая. Я бы так по сусалам и дала», «От кого угодно можно слышать такие слова... мне кажется, когда парень говорит о твоих недостатках фигуры (именно фигуры) это первый шаг к расставанию...», «Вот как с таким парнем можно жить? Пусть Сорока страшненький, но он хотя бы умный. А этот...», - высказались пользователи.


 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:49

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