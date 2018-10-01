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Саймон Марданшин называет ведущую «Дома-2» Ольгу Орлову своей музой

Несколько дней назад участник телепроекта «Дом-2» Саймон Марданшин признался, что испытывает симпатию к Ольге Орловой, однако знает, что совместного будущего у них нет, а потому и говорить об этом нет никакого смысла.

Саймон Марданшин называет ведущую «Дома-2» Ольгу Орлову своей музой


Сейчас молодые люди флиртуют друг с другом, переписываются в социальных сетях и ни на что большее парень даже не рассчитывает.

«Олю я воспринимаю как музу… Она действительно восхищает и заряжает меня. О симпатии тут сложно говорить. Я адекватно оцениваю ситуацию и понимаю ее и свое положение. Между нами должна быть субординация, чтобы сохранить общение», - признался Сэм.


Он не хочет брать пример у Артема Сороки и экс-участника реалити-шоу Егора Черкасова, которые пытались навязать свои чувства Орловой и заставить ее ходить с ними на свидание, радоваться их обществу. Марданшин считает, что ребята просто играли на камеру, говоря о симпатии к теледиве, дабы получить порцию хайпа.

Саймон Марданшин называет ведущую «Дома-2» Ольгу Орлову своей музой


Для него же важна та духовная идиллия, которая царит между ним и Олей, а потому он не будет ее нарушать, рассказывая о испытуемых эмоциях и своих желаниях.

По словам Саймона, Орлова для него является примером идеальной женщины. У нее есть стержень, которого нет ни в одной участнице телестройки, она умеет себя правильно подавать и может заинтересовать абсолютно любого мужчину.

Сейчас парню никто не нравится, нет в периметре той девушки, способной зацепить его так, как это сделала ведущая. Даже красавица Ирина Пинчук пришлась ему не по вкусу, поскольку не проявляла никаких эмоций.


 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:11

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