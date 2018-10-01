Жена хоккеиста Ильи Ковальчука Николь Андразайтис показала в Instagram «откровенное» фото

Фотография в течение двенадцати часов сумела собрать свыше 3,4 тысяч отметок «Мне нравится» и множество комментариев, в которых подписчики восхищаются фигурой знаменитости. Фанаты заявили, что многодетная мама является примером для многих девушек. Некоторые назвали звезду «красоткой», «шикарной» и «великолепной».Илья Ковальчук и Николь Андразайтис поженились в 2008 году. Пара воспитывает 2-х дочек: 13-летнюю Каролину и 3-летнюю Еву, а также 2-х сыновей: 9-летнего Филиппа и 8-летнего Артема.