Жена хоккеиста Ильи Ковальчука Николь Андразайтис показала в Instagram «откровенное» фото
Николь Андразайтис, являющаяся супругой российского хоккеиста Ильи Ковальчука, в своем микроблоге Instagram поделилась с фолловерами «откровенной» публикацией. На данном снимке экс-солистка популярной группы «Мираж» запечатлена в черном прозрачном боди.
Фотография в течение двенадцати часов сумела собрать свыше 3,4 тысяч отметок «Мне нравится» и множество комментариев, в которых подписчики восхищаются фигурой знаменитости. Фанаты заявили, что многодетная мама является примером для многих девушек. Некоторые назвали звезду «красоткой», «шикарной» и «великолепной».
Илья Ковальчук и Николь Андразайтис поженились в 2008 году. Пара воспитывает 2-х дочек: 13-летнюю Каролину и 3-летнюю Еву, а также 2-х сыновей: 9-летнего Филиппа и 8-летнего Артема.
Фотография в течение двенадцати часов сумела собрать свыше 3,4 тысяч отметок «Мне нравится» и множество комментариев, в которых подписчики восхищаются фигурой знаменитости. Фанаты заявили, что многодетная мама является примером для многих девушек. Некоторые назвали звезду «красоткой», «шикарной» и «великолепной».
Илья Ковальчук и Николь Андразайтис поженились в 2008 году. Пара воспитывает 2-х дочек: 13-летнюю Каролину и 3-летнюю Еву, а также 2-х сыновей: 9-летнего Филиппа и 8-летнего Артема.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:26