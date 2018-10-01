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Жена хоккеиста Ильи Ковальчука Николь Андразайтис показала в Instagram «откровенное» фото

Николь Андразайтис, являющаяся супругой российского хоккеиста Ильи Ковальчука, в своем микроблоге Instagram поделилась с фолловерами «откровенной» публикацией. На данном снимке экс-солистка популярной группы «Мираж» запечатлена в черном прозрачном боди.

Жена хоккеиста Ильи Ковальчука Николь Андразайтис показала в Instagram «откровенное» фото


Фотография в течение двенадцати часов сумела собрать свыше 3,4 тысяч отметок «Мне нравится» и множество комментариев, в которых подписчики восхищаются фигурой знаменитости. Фанаты заявили, что многодетная мама является примером для многих девушек. Некоторые назвали звезду «красоткой», «шикарной» и «великолепной».

Жена хоккеиста Ильи Ковальчука Николь Андразайтис показала в Instagram «откровенное» фото


Илья Ковальчук и Николь Андразайтис поженились в 2008 году. Пара воспитывает 2-х дочек: 13-летнюю Каролину и 3-летнюю Еву, а также 2-х сыновей: 9-летнего Филиппа и 8-летнего Артема.


 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:26

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