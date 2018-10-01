Ученые: Приближающийся гигантский астероид изменит климат на Земле
Ученые провели исследование приближающегося на большой скорости к Земле астероида с целью определить возможные последствия от его падения. Как рассказали специалисты, явлений негативного характера нам не избежать, при этом произойдут глобальные климатические изменения.
Про приближение огромного астероида ученые сообщили совсем недавно, поводом послужило изменение скорости тела, которая стала угрожающей. Обеспокоены ученые еще и тем, что размеры астероида уже можно сравнить с размерами, соответствующими Биг Бену. По предварительным расчетам, к планете Земля астероид приблизится 3 октября. С целью избежать возможные последствия и сохранить жизнь землян, ученые уже просчитывают сценарии вариантов развития событий.
Исследователи уверены, что на Земле произойдет изменение климата. Ощущаться это будет по всей планете и продлиться неопределенное время.
Про приближение огромного астероида ученые сообщили совсем недавно, поводом послужило изменение скорости тела, которая стала угрожающей. Обеспокоены ученые еще и тем, что размеры астероида уже можно сравнить с размерами, соответствующими Биг Бену. По предварительным расчетам, к планете Земля астероид приблизится 3 октября. С целью избежать возможные последствия и сохранить жизнь землян, ученые уже просчитывают сценарии вариантов развития событий.
Исследователи уверены, что на Земле произойдет изменение климата. Ощущаться это будет по всей планете и продлиться неопределенное время.
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 09:29