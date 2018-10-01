Ученые: Приближающийся гигантский астероид изменит климат на Земле

Про приближение огромного астероида ученые сообщили совсем недавно, поводом послужило изменение скорости тела, которая стала угрожающей. Обеспокоены ученые еще и тем, что размеры астероида уже можно сравнить с размерами, соответствующими Биг Бену. По предварительным расчетам, к планете Земля астероид приблизится 3 октября. С целью избежать возможные последствия и сохранить жизнь землян, ученые уже просчитывают сценарии вариантов развития событий.Исследователи уверены, что на Земле произойдет изменение климата. Ощущаться это будет по всей планете и продлиться неопределенное время.