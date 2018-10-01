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Ученые: Приближающийся гигантский астероид изменит климат на Земле

Ученые провели исследование приближающегося на большой скорости к Земле астероида с целью определить возможные последствия от его падения. Как рассказали специалисты, явлений негативного характера нам не избежать, при этом произойдут глобальные климатические изменения.

Ученые: Приближающийся гигантский астероид изменит климат на Земле


Про приближение огромного астероида ученые сообщили совсем недавно, поводом послужило изменение скорости тела, которая стала угрожающей. Обеспокоены ученые еще и тем, что размеры астероида уже можно сравнить с размерами, соответствующими Биг Бену. По предварительным расчетам, к планете Земля астероид приблизится 3 октября. С целью избежать возможные последствия и сохранить жизнь землян, ученые уже просчитывают сценарии вариантов развития событий.

Исследователи уверены, что на Земле произойдет изменение климата. Ощущаться это будет по всей планете и продлиться неопределенное время.


 
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Наука / Главные новости
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 09:29

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