Ученые изобрели способ "мысленной" связи между людьми
Ученые из Вашингтонского университета изобрели метод “мысленного общения” между людьми. Участники исследования в процессе эксперимента могли передавать друг другу мысли, принимать их и реагировать, исходя из полученных данных.
Ученые подключили к мозгу трех подопытных электроэнцефалографические датчики, после чего им предложили ответить на 20 вопросов. Следующим этапом теста стала игра “тетрис”. Двое из трех людей имели доступ ко всему экрану игрового поля, третий же видел лишь верхнюю часть, фигуру. Пока фигура опускается вниз, двое участников отправляли мозговой сигнал третьему. Сигнал был двух типов, поворачивать фигуру или нет и, в результате чтения сигналов, третий человек принимал решения о том, как поступить с фигурой. Сигналы отличаются частотой, в связи с чем мозг “вращателя” чаще всего интерпретировал их верно.
Как заявляют авторы исследования, эксперимент увенчался успехом. Воспринимая мысленные сигналы напарников, третий подопытный мог принимать разумные решения касательно манипуляций с падающей фигурой. Ученые утверждает, что в будущем эта технология позволит осуществлять “глобальное мысленное взаимодействие” посредством интернета.
Ученые подключили к мозгу трех подопытных электроэнцефалографические датчики, после чего им предложили ответить на 20 вопросов. Следующим этапом теста стала игра “тетрис”. Двое из трех людей имели доступ ко всему экрану игрового поля, третий же видел лишь верхнюю часть, фигуру. Пока фигура опускается вниз, двое участников отправляли мозговой сигнал третьему. Сигнал был двух типов, поворачивать фигуру или нет и, в результате чтения сигналов, третий человек принимал решения о том, как поступить с фигурой. Сигналы отличаются частотой, в связи с чем мозг “вращателя” чаще всего интерпретировал их верно.
Как заявляют авторы исследования, эксперимент увенчался успехом. Воспринимая мысленные сигналы напарников, третий подопытный мог принимать разумные решения касательно манипуляций с падающей фигурой. Ученые утверждает, что в будущем эта технология позволит осуществлять “глобальное мысленное взаимодействие” посредством интернета.
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:01