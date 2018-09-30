Астрономы: Адронный коллайдер может «сжать Землю до 100 метров»

«Не исключено, что черная дыра выйдет из под контроля, уничтожая все вокруг. В данном случае меня беспокоит то, что кварки собираются в сжатые объекты, называемые strangelets. Это само по себе безвредно. Однако при некоторых гипотезах strangelet, не исключено то, что путем заражения, преобразования чего либо в дальнейшем и путем столкновения будет иметь место новая форма материи, что сожмет Землю в гиперденсионной сфере примерно в сто метров в поперечнике», - отмечает ученый.

«По мнению исследователей, концентрированная энергия, созданная, когда частицы разрушатся вместе, может вызвать «фазовый переход», который разорвет ткань пространства. Я же считаю, что это будет космическое бедствие. Частицы гораздо более высоких энергий, чем создаются в ускорителях, уже часто сталкиваются в галактике, не разрывая пространство. Современное понимание физики является самонадеянным.



Инновации часто опасны, но если мы не откажемся от рисков, мы можем от них отказаться. Тем не менее, физики должны быть осмотрительны при проведении экспериментов, которые создают условия, не имеющие прецедента даже в космосе. Таким же образом и биологи должны избегать создания потенциально разрушительных генетически модифицированных патогенов крупномасштабной модификации зародыша человека. Многие из нас склонны отвергать эти риски как научную фантастику, но нет гарантии, что этого не произойдет», - подытожил ученый.

В своей последней книге ученый изложил возможные перспективы для человечества, где излагаются ряд экзистенциальных угроз, стоящих перед планетой, которые включают изменение климата, ядерную войну и победа искусственного интеллекта на людьми.В главе, посвященной вышеуказанной теме, он утверждает, что ученые, проводящие эксперименты, объединяющие атомы в кварки, такие как протоны и нейтроны, теоретически могут уничтожить планету Земля.По словам ученого, пустое пространство это то, что физики называют вакуумом, но на самом деле это больше, чем просто небытие. В нем скрыты все силы и частицы, управляющие физическим миром, в нынешнем своем проявлении он является очень хрупким и нестабильным.