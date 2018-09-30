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Ученые определили влияние табачного дыма на спящие раковые клетки

Изучив процессы организма, связанные с формами образования раковых клеток, а так же их последующей активацией, ученые выяснили, как влияет на раковые клетки в спящем состоянии табачный дым. Результаты показали, злокачественные образования в спящем режиме, образовываются за много лет до проявления ракового заболевания на первых стадиях.

Ученые определили влияние табачного дыма на спящие раковые клетки


Специалисты определили, до активации внешним возбудителем, раковые клетки могут годами находиться в организме. Одним из поводов старта развития спящих раковых клеток является воспаление, для выявления подобных процессов, исследователи провели лабораторные эксперименты с мышами.

В качестве источника воспаления были выбраны табачный дым и липополисахарид. Как оказалось, табачный дым моментально приводил в активность спящие раковые клетки, а липополисахарид необходимо было применять примерно шесть раз. При этом на активность раковых образований влияли не только сами возбудители, основная роль отводилась реакции на них иммунной системой организма.


 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 14:32

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