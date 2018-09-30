Ученые определили влияние табачного дыма на спящие раковые клетки

Специалисты определили, до активации внешним возбудителем, раковые клетки могут годами находиться в организме. Одним из поводов старта развития спящих раковых клеток является воспаление, для выявления подобных процессов, исследователи провели лабораторные эксперименты с мышами.В качестве источника воспаления были выбраны табачный дым и липополисахарид. Как оказалось, табачный дым моментально приводил в активность спящие раковые клетки, а липополисахарид необходимо было применять примерно шесть раз. При этом на активность раковых образований влияли не только сами возбудители, основная роль отводилась реакции на них иммунной системой организма.