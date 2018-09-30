АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Египте обнаружены две каменные картины эпохи Птоломея IV
EUR 76.23 USD 65.59
Курс валют на 29.09.2018

Эксперты рассказали, какой вид хлеба более полезен

Израильские эксперты по итогам исследования рассказали, какой вид хлеба более полезен. Было установлено, что миф о вреде белого хлеба является выдумкой, которой стоит верить.

Эксперты рассказали, какой вид хлеба более полезен


Несколько сотен добровольцев разделили на две группы. Участники одной из них имели в рационе лишь белый хлеб, а другой — черный. Спустя несколько недель они поменялись местами. За здоровьем участников эксперимента наблюдали медики, которые контролировали изменение массы тела, состав крови, артериальное давление, общее самочувствие, настроение и другие показатели состояния организма.

По итогам исследования выяснилось, что белый и черный хлеб оказывает одинаковое воздействие на организм добровольцев. Более того, не было выявлено никаких серьезных изменений. Ученых сильнее всего удивил тот факт, что практически никак не изменилась микрофлора кишечника. До этого диетологи считали, что белый хлеб уничтожает полезные бактерии, а черный наоборот, помогает их развитию.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:31

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-участнице «Дома-2» Элине Камирен и ее семье
Андрей Малахов раскрыл секрет воспитания сына
Возраст лишь число: 69-летняя бразильянка
Эксперты назвали ТОП лучших фотоаппаратов с
Эксперты рассказали, какой вид хлеба более полезен
В Египте обнаружены две каменные картины эпохи
Очередные съемки «Битвы экстрасенсов» отметились
«Господи, похож на уголовника!»: Зрители «Дома-2»
Беременная Алена Савкина перестала влезать во все
Принцесса Диана предрекла браку принца Гарри и
Стартовали тестовые заезды Mercedes-AMG A35
Племянница Нины Дорошиной рассказала о последних
Составлен рейтинг лучших планшетов на 2018 год
Александра Черно страдает от жёсткой депрессии
KIA покажет в Париже гибридную версию
Тимати «избавился» от беременной Анастасии
Найдено письмо создателей «Титаника», в котором
По мнению зрителей «Дома-2», Юлия Ефременкова
Николай Должанский потребовал у руководства
«Тот самый момент, когда я предпочту быть не
На острове Уайт хозяин бара и его посетители
Иосиф Оганесян опроверг информацию об уходе Ильи
Ученые рассказали о продлевающих жизнь продуктах
Ученые РАН оценили опасность приближающегося к
В Прикамье 29-летний мужчина забил до смерти
Андрей Черкасов и Венцеслав Венгржановский попали
One-Netbook Technology представила 7-дюймовый
Дмитрий Дмитренко ждет от Алены Савкиной
Молодая жена отказалась рожать Ивану Краско детей
В Калининграде задержали избившего лопатой
Просмотреть все новости