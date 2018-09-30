Эксперты рассказали, какой вид хлеба более полезен

Несколько сотен добровольцев разделили на две группы. Участники одной из них имели в рационе лишь белый хлеб, а другой — черный. Спустя несколько недель они поменялись местами. За здоровьем участников эксперимента наблюдали медики, которые контролировали изменение массы тела, состав крови, артериальное давление, общее самочувствие, настроение и другие показатели состояния организма.По итогам исследования выяснилось, что белый и черный хлеб оказывает одинаковое воздействие на организм добровольцев. Более того, не было выявлено никаких серьезных изменений. Ученых сильнее всего удивил тот факт, что практически никак не изменилась микрофлора кишечника. До этого диетологи считали, что белый хлеб уничтожает полезные бактерии, а черный наоборот, помогает их развитию.