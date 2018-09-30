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Эксперты рассказали о вызывающей депрессию еде

По результатам статистики люди, питающиеся жирной и сладкой пищей, впадают в депрессию чаще тех, кто питается здоровой малокалорийной едой. Некоторые опровергают эти данные.

Эксперты рассказали о вызывающей депрессию еде


Исходя из доклада, опубликованного в журнале Molecular Psychiatry, автором которого является диетолог Камилла Лассаль, стало ясно, что чем полезнее пища, тем меньше человек подвержен депрессивному состоянию. Лассаль объясняет, что жир и сахар накапливающиеся в организме содержат в себе «воспалительные» молекулы. Они в свою очередь наносят вред определённому участку головного мозга, который отвечает за настроение. Поэтому у тех, кто часто питается фастфудом склонность к плохому настроению выше.

Навид Саттар, профессор Университета Глазго, опровергает результаты статистики. Он считает, что данных от 41 исследования слишком мало. Плохое настроение может возникать у людей с нестабильным психическим здоровьем, своё состояние они попросту заедают необдуманно, принимая и сладкую и жирную пищу. «Воспалительные» молекулы в головном мозге также вызывают сомнения у профессора.


 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 06:21

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