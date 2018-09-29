АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты: Путешествие во времени возможно, но прошлое изменить нельзя
EUR 76.23 USD 65.59
Курс валют на 29.09.2018

Мужа Сати Казановой назвали альфонсом

Сати Казанова заступилась за своего мужа, которого поклонницы обозвали альфонсом. Певица вступила в перепалку с одной из подписчиц в социальной сети Instagram.

Мужа Сати Казановой назвали альфонсом


Артистка в течение года живёт в браке с итальянским фотографом Стефано Тиоццо, его поклонницы обвинили в том, что он использует средства успешной и богатой Сати Казановой. Одна из подписчиц певицы отметила, что звезда долго искала мужа, а теперь вынуждена его содержать. Однако исполнительница не промолчала и ответила фанатке, что её избранник сам обеспечивает семью, так как у него есть работа, которая приносит заработок.

Стоит отметить, что Стефано Тиоццо является известным фотографом, не только в Италии, но и в других государствах, он получает заказы со всех уголков земного шара, он специализируется на съёмках животного мира и природы. По словам Сати Казановой, несмотря на то, что профессия мужа требует частых разлук, между ними существует невероятная духовная близость, супруги вместе увлекаются йогой и вегетарианством.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 17:54

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Великобритании пара занялась сексом в ТЦ и
В Сети появились официальные рендеры кроссовера
Тимати продемонстрировал сложный трюк с дельфином
Эксперты: Путешествие во времени возможно, но
Вера Брежнева развеселила подписчиков фотошопом с
Прокаченный до 700 «лошадей» внедорожник
Мужа Сати Казановой назвали альфонсом
Эксперты выяснили, какие авто могут использовать
Эксперты: Травяной чай с мелиссой помогает
Новый смартфон Nokia 9 может получить камеру с 5
Костя Иванов рассказал, что Гозиас ему изменяла с
Lifan X50 возглавил ТОП-10 наиболее популярных в
Победительница Международного конкурса скрипачей
Холдинг S8 Capital формирует мощную команду
Фото - не проблема: Составлен рейтинг смартфонов
Ученые обнаружили в Млечном Пути группу
В Южной Африке обнаженного педофила схватили во
В Буэнос-Айресе в небе сняли НЛО с хвостом
Samsung Galaxy P30 представлен на живых фото
По Сыктывкару разгуливал голый мужчина
"Он ждал её 30 лет": Александр Серов расплакался
Уфолог Скотт Уоринг нашёл на Марсе новые артефакты
Аналитик: Новые iPhone от Apple получат невидимые
Появились подробности о новом внедорожнике "Тигр"
Исследование: Из-за пенсионной реформы россияне
Иван Краско заявил, что молодую любовницу ему
Эксперты: Инопланетные существа имеют схожую с
В Воронежской области сделали снимок Jaguar
В сети опубликован список не поддерживающих
Виктория Дайнеко и её отец стали жертвами
Просмотреть все новости