Мужа Сати Казановой назвали альфонсом

Артистка в течение года живёт в браке с итальянским фотографом Стефано Тиоццо, его поклонницы обвинили в том, что он использует средства успешной и богатой Сати Казановой. Одна из подписчиц певицы отметила, что звезда долго искала мужа, а теперь вынуждена его содержать. Однако исполнительница не промолчала и ответила фанатке, что её избранник сам обеспечивает семью, так как у него есть работа, которая приносит заработок.Стоит отметить, что Стефано Тиоццо является известным фотографом, не только в Италии, но и в других государствах, он получает заказы со всех уголков земного шара, он специализируется на съёмках животного мира и природы. По словам Сати Казановой, несмотря на то, что профессия мужа требует частых разлук, между ними существует невероятная духовная близость, супруги вместе увлекаются йогой и вегетарианством.