Жена Аршавина вернулась в соцсети и показала подросшую дочь
Супруга футболиста Алиса Аршавина в конце июля сообщила, что удаляет свою страницу в социальной сети из-за негатива, который постоянно обрушивался в ее сторону. Однако она решила снова вести блог и обнародовала фотографию дочери Есении.
Подписчики отметили, что малышка похожа на звездного отца. Напомним, что она появилась на свет в феврале 2017 года. Это уже четвертый ребенок для Андрея Аршавина. В браке с ведущей Юлией Барановской у него родились трое детей.
В то же время бывшая жена отмечает, что футболист уже пять лет не общается с детьми. Часто негатив в сторону Алисы Аршавиной сыпется из-за этой темы. Нынешняя супруга спортсмена считает, что Барановская преувеличивает ситуацию.
Подписчики отметили, что малышка похожа на звездного отца. Напомним, что она появилась на свет в феврале 2017 года. Это уже четвертый ребенок для Андрея Аршавина. В браке с ведущей Юлией Барановской у него родились трое детей.
В то же время бывшая жена отмечает, что футболист уже пять лет не общается с детьми. Часто негатив в сторону Алисы Аршавиной сыпется из-за этой темы. Нынешняя супруга спортсмена считает, что Барановская преувеличивает ситуацию.
ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 18:52