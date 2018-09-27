Жена Аршавина вернулась в соцсети и показала подросшую дочь

Подписчики отметили, что малышка похожа на звездного отца. Напомним, что она появилась на свет в феврале 2017 года. Это уже четвертый ребенок для Андрея Аршавина. В браке с ведущей Юлией Барановской у него родились трое детей.В то же время бывшая жена отмечает, что футболист уже пять лет не общается с детьми. Часто негатив в сторону Алисы Аршавиной сыпется из-за этой темы. Нынешняя супруга спортсмена считает, что Барановская преувеличивает ситуацию.