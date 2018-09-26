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Зрители «Дома-2» сравнили Сашу Черно с водяным из мультика «Летучий корабль»

Участница телепроекта «Дом-2» Александра Черно, находясь на Сейшелах, мечтала о скорейшем возвращении в столицу, дабы заняться свой внешностью. Она жаловалась, что под воздействием палящего солнца и морской воды, ее волосы испортились и стали напоминать «мочалку».

Зрители «Дома-2» сравнили Сашу Черно с водяным из мультика «Летучий корабль»


И, стоит сказать, что как только девушка прилетела в Москву, то сразу же отправилась к стилисту, о чем не забыла рассказать своим подписчикам в социальной сети Instagram и даже показать результат проделанной работы.

Изначально новый образ возлюбленной Иосифа Оганесяна понравился зрителям реалити-шоу. Многие из них даже называли его самым женственным из всего того, что мастера предлагали ей до этого.

Однако эйфория продлилась не долго, ведь поклонники телестройки увидели Сашу с новой прической не на фотографиях в «Инстаграме», а в эфире. Живая картинка, по мнению большинства, значительно отличалась от обработанных в фотошопе снимков.

Зрители «Дома-2» сравнили Сашу Черно с водяным из мультика «Летучий корабль»


Более того, в одном из утренних выпусков Черно и вовсе напомнила фанатам «Дома-2» героя из детского мультфильма «Летучий корабль».

«Я водяной, я водяной, никто не водится со мной......помните мультик? Ну один в один свинопотама сделали!», «Полчаса угорала над Саней. Вылитый водяной! И даже с фонариком (белая штука в руках)!)», - писали они в соцсетях.


 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:39

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