На Google Maps появилось групповое планирование

Функция группового планирования на Картах Google даёт возможность собирать несколько людей в одном месте. Раньше можно было отправить одно текстовое сообщение для того, чтоб пригласить друзей в какое-либо понравившееся место. Теперь приглашения стали проще за счёт группового планирования.Приложение Google Maps позволяет создавать списки мест на Картах и делиться ими с друзьями. Появляется выбор – куда идти для встречи. Участники группы могут также наложить запрет на не подходящие места или вовсе удалить их. После создания списка мест на Google Maps им можно поделиться как обычной ссылкой.