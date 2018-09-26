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На Google Maps появилось групповое планирование

После объявления компанией Google о запуске обновлений на Картах, многие обещанные инструменты обнаружения и разведки уже вступили в работу. Функция группового планирования появилась только сейчас.

На Google Maps появилось групповое планирование


Функция группового планирования на Картах Google даёт возможность собирать несколько людей в одном месте. Раньше можно было отправить одно текстовое сообщение для того, чтоб пригласить друзей в какое-либо понравившееся место. Теперь приглашения стали проще за счёт группового планирования.

Приложение Google Maps позволяет создавать списки мест на Картах и делиться ими с друзьями. Появляется выбор – куда идти для встречи. Участники группы могут также наложить запрет на не подходящие места или вовсе удалить их. После создания списка мест на Google Maps им можно поделиться как обычной ссылкой.


 
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Технологии
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 18:17

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