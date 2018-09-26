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Ученые: Скорость решения задач зависит от характера человека

Учёные установили связь между характером человека и способностью быстро решать когнитивные задачи. Полученные данные могут использоваться в искусственном интеллекте.

Ученые: Скорость решения задач зависит от характера человека


Раньше учёные не связывали между собой черты характера человека и скорость обработки им информации. При проведении новых исследований научные сотрудники нашли связь между двумя этими показателями.

Были проведены эксперименты, в которых человек решал поставленную перед ним элементарную когнитивную задачу. В ходе исследований учитывались такие показатели как способ обработки информации, степень сложности и скорость решения задачи. По данным электроэнцефалографии (ЭЭГ) и заранее проведённых опросов были сделаны следующие выводы.

Люди делятся на три категории. К первой относятся те, кто решает задачи медленно, но скорость решения не падает. Эти люди склонны к одиночной работе, обладают критическим умом и не любят неопределённость.

Ко второй группе относятся те, кто тратит на решение больше умственных ресурсов, и справляются с решением быстрее. Они обладают высоким уровнем самоконтроля и эмоциональной зрелости.

В третью группу вошли люди, которые медленнее всех решают задачи, и время выполнения сильно растянуто. Они также любят работать в одиночестве, но не отличаются высоким уровнем самодисциплины.

Эту связь открыли научные сотрудники Саратовского Научно-образовательного центра «Системы искусственного интеллекта и нейротехнологии». Полученные данные они смогут использовать в новых разработках искусственного интеллекта.


 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 14:23

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