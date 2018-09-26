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Открытие: На спутнике Сатурна обнаружены пыльные бури

Специалисты, изучающие Титан, сделали важное открытие: в районе экватора на спутнике были зафиксированы пыльные бури. Раньше считалось, что такое явление может происходить только на Земле и Марсе.

Открытие: На спутнике Сатурна обнаружены пыльные бури


Международной исследовательской группой учёных были обнародованы данные в журнале «Nature Geoscience». Изучение спутника Сатурна проводятся из-за его сходства с нашей Землёй, по запасам воды и по плотности атмосферы.

По результатам данных с космического зонда «Cassini», начиная с 2004 года, было установлено, что в районе экватора на Титане произошла большая пыльная буря. Полученную информацию с космического зонда продалжают изучать. Возможно учёные найдут на поверхности спутника Сатурна ещё много интересного. Ведь до появления этого факта считалось, что такое явление может происходить только на Земле и Марсе.


 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 06:41

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