Открытие: На спутнике Сатурна обнаружены пыльные бури

Международной исследовательской группой учёных были обнародованы данные в журнале «Nature Geoscience». Изучение спутника Сатурна проводятся из-за его сходства с нашей Землёй, по запасам воды и по плотности атмосферы.По результатам данных с космического зонда «Cassini», начиная с 2004 года, было установлено, что в районе экватора на Титане произошла большая пыльная буря. Полученную информацию с космического зонда продалжают изучать. Возможно учёные найдут на поверхности спутника Сатурна ещё много интересного. Ведь до появления этого факта считалось, что такое явление может происходить только на Земле и Марсе.