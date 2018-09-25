Конспирологи опровергли существование НЛО
Недавно пользователи популярного ресурса Reddit опубликовали сообщение о том, что НЛО является выдумкой правительства. По словам конспирологов, высокопоставленные чиновники США придумали истории о внеземных цивилизациях, чтобы ввести людей в заблуждение.
Авторы сообщения призывают людей не доверять новостям, а также утверждают, что на Земле проживают десятки миллионов граждан, которые действительно верят в существование внеземных цивилизаций. Кроме того, конспирологи добавили, что правительства многих стран уже давно начали осуществлять миссии по колонизации космоса и добились в этом определенных результатов.
Авторы провокационного сообщения добавили, что, по их мнению, есть некоторые государственные организации со специфической задачей – рождать слухи о том, что якобы НЛО посещали нашу планету, хотя на самом деле такого никогда не происходило. Сотрудники данных служб, со слов конспирологов, могут претендовать на звание распространителей религии.
Авторы сообщения призывают людей не доверять новостям, а также утверждают, что на Земле проживают десятки миллионов граждан, которые действительно верят в существование внеземных цивилизаций. Кроме того, конспирологи добавили, что правительства многих стран уже давно начали осуществлять миссии по колонизации космоса и добились в этом определенных результатов.
Авторы провокационного сообщения добавили, что, по их мнению, есть некоторые государственные организации со специфической задачей – рождать слухи о том, что якобы НЛО посещали нашу планету, хотя на самом деле такого никогда не происходило. Сотрудники данных служб, со слов конспирологов, могут претендовать на звание распространителей религии.
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 18:10