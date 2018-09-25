АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Археологи обнаружили масштабное древнее здание в Египте
EUR 77.68 USD 66.16
Курс валют на 25.09.2018

Конспирологи опровергли существование НЛО

Недавно пользователи популярного ресурса Reddit опубликовали сообщение о том, что НЛО является выдумкой правительства. По словам конспирологов, высокопоставленные чиновники США придумали истории о внеземных цивилизациях, чтобы ввести людей в заблуждение.

Конспирологи опровергли существование НЛО


Авторы сообщения призывают людей не доверять новостям, а также утверждают, что на Земле проживают десятки миллионов граждан, которые действительно верят в существование внеземных цивилизаций. Кроме того, конспирологи добавили, что правительства многих стран уже давно начали осуществлять миссии по колонизации космоса и добились в этом определенных результатов.

Авторы провокационного сообщения добавили, что, по их мнению, есть некоторые государственные организации со специфической задачей – рождать слухи о том, что якобы НЛО посещали нашу планету, хотя на самом деле такого никогда не происходило. Сотрудники данных служб, со слов конспирологов, могут претендовать на звание распространителей религии.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 18:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Конспирологи опровергли существование НЛО
Близнецы смогли обмануть функцию Face ID на новом
Дочь Федосеевой – Шукшиной в тайне от матери
Ольгу Бузову раскритиковали за болезненный вид на
Nissan Note получил обновленную версию Nismo S
Ученые обнаружили полностью отказавшихся от секса
Нейросети "Яндекс" улучшили качество советских
Вера Брежнева в Милане блеснула на подиуме в
Apple iPhone XS Max в тесте AnTuTu установил
По мнению публики, новый избранник Виктории Бони
«Беременные» снимки экс-участницы «Дома-2»
Ученые: Земляне находятся на нулевом уровне
В Красноярском крае мужчина избил и искусал 3-х
Скандальный блогер Лена Миро назвала Ксению
В гипермаркете Санкт-Петербурга посетителю
Vesta Sport может стать самым дорогим авто
Археологи обнаружили масштабное древнее здание в
Репутация салонов красоты Ксении Бородиной
После «похорон» пожилой супруги Гоген Солнцев
В Ростове-на-Дону в многоэтажном доме загорелся
Смартфон Honor V10 с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти
Беременная Мария Порошина после развода не
Skoda рассекретила интерьер кроссовера Skoda
В Сети появились фото, доказывающие, что на
Уфологи: На дне Байкала обитают пришельцы с Нибиру
Аналитик: Для Apple флеш-память является самой
Прямоугольный НЛО замечен в небе Иллинойса
Олег Газманов поделился "парадоксальным способом"
Никита Кузнецов заявил, что Ольга Бузова стала
Учёные выяснили, как человек воспринимает
Просмотреть все новости