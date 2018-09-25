Конспирологи опровергли существование НЛО

Авторы сообщения призывают людей не доверять новостям, а также утверждают, что на Земле проживают десятки миллионов граждан, которые действительно верят в существование внеземных цивилизаций. Кроме того, конспирологи добавили, что правительства многих стран уже давно начали осуществлять миссии по колонизации космоса и добились в этом определенных результатов.Авторы провокационного сообщения добавили, что, по их мнению, есть некоторые государственные организации со специфической задачей – рождать слухи о том, что якобы НЛО посещали нашу планету, хотя на самом деле такого никогда не происходило. Сотрудники данных служб, со слов конспирологов, могут претендовать на звание распространителей религии.