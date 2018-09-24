Huawei проводит акцию по обмену старых смартфонов на новые

Любой гражданин, достигший 18 лет, может воспользоваться этой услугой, зайдя на официальный сайт Huawei, или же в один из фирменных салонов. Для обмена необходимо написать некоторую информацию касательно собственного мобильного устройства, в том числе указать производителя, модель телефона, а также данные о повреждениях и другие дефекты. После указания информации о смартфоне, эксперты оценивают его примерную стоимость на текущий момент с учетом специфики повреждений, а также других факторов. Далее предлагается ряд устройств с эквивалентной ценой для обмена.Стоит также отметить, что данное предложение включает в себя не только обмен, но и возможность доплаты. В случае если владелец желает сменить собственную модель на какую-либо из более дорогого ценового сегмента, следует лишь доплатить недостающую сумму, вместо того, чтобы приобретать устройство за полную стоимость.