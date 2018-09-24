Huawei проводит акцию по обмену старых смартфонов на новые
Компания Huawei предлагает владельцам смартфонов от наиболее популярных брендов бесплатный обмен своего устройства на гаджет бренда. Целью данной акции эксперты называют повышение популярности бренда на территории РФ.
Любой гражданин, достигший 18 лет, может воспользоваться этой услугой, зайдя на официальный сайт Huawei, или же в один из фирменных салонов. Для обмена необходимо написать некоторую информацию касательно собственного мобильного устройства, в том числе указать производителя, модель телефона, а также данные о повреждениях и другие дефекты. После указания информации о смартфоне, эксперты оценивают его примерную стоимость на текущий момент с учетом специфики повреждений, а также других факторов. Далее предлагается ряд устройств с эквивалентной ценой для обмена.
Стоит также отметить, что данное предложение включает в себя не только обмен, но и возможность доплаты. В случае если владелец желает сменить собственную модель на какую-либо из более дорогого ценового сегмента, следует лишь доплатить недостающую сумму, вместо того, чтобы приобретать устройство за полную стоимость.
Любой гражданин, достигший 18 лет, может воспользоваться этой услугой, зайдя на официальный сайт Huawei, или же в один из фирменных салонов. Для обмена необходимо написать некоторую информацию касательно собственного мобильного устройства, в том числе указать производителя, модель телефона, а также данные о повреждениях и другие дефекты. После указания информации о смартфоне, эксперты оценивают его примерную стоимость на текущий момент с учетом специфики повреждений, а также других факторов. Далее предлагается ряд устройств с эквивалентной ценой для обмена.
Стоит также отметить, что данное предложение включает в себя не только обмен, но и возможность доплаты. В случае если владелец желает сменить собственную модель на какую-либо из более дорогого ценового сегмента, следует лишь доплатить недостающую сумму, вместо того, чтобы приобретать устройство за полную стоимость.
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 07:32