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Эксперты: Планета Нибиру виновата в смещении магнитных полюсов Земли

Эксперты заявили, что планета Нибиру виновата в смещении магнитных полюсов Земли. Вследствие этого вскоре ожидается падение спутников, а также сбой Сети по всему миру.

Эксперты: Планета Нибиру виновата в смещении магнитных полюсов Земли


Новое исследование, которое провела группа китайских ученых, смогло показать, что земные магнитные полюса Земли сдвигаются в тридцать раз быстрее, чем это считалось ранее. Собранные во время научной работы данные указали, что земное силовое поле почти на 10% стало слабее в сравнении с записями, которые были сделаны 175 лет назад. Это означает, что сдвиг полюса произойдет уже в ближайшее время. Также учёные сказали, что сроки смещения Земли уже просрочены. Оно обычно происходит в диапазоне от 200 до 300 тысяч лет. Однако последнее аналогичное действо случилось около 780 тысяч лет назад. Данная задержка говорит о том, что такого рода процесс может произойти в любой момент времени. Это может привести к серьезным последствиям. По словам ученых, внезапное скорое смещение в итоге приведет к падению на Землю спутников, вызывая массовое отключение Сети по всему земному шару. Исследователи заметили, что для человечества угроза отсутствует.

По мнению «теоретиков заговора», внезапный сдвиг полюса может привести к массовым стихийным бедствиям на Земле. Некоторые убеждены, что неизбежный процесс уже начался, потому что уже сейчас наблюдается рост природных катастроф. Они считают, что во всем виновата блуждающая таинственная планета Х. Она на пути к Голубой планете, воздействует на неё огромнейшим своим гравитационном притяжением. Это ведёт к глобальным изменениям.


 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:00

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