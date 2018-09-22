Ученые: Большинство людей не подозревают о своей склонности к раку

Испытуемые сдали анализ набора клонированных фрагментов ДНК, которые представляют индивидуальный геном. Он показал, что 80% людей имеют предрасположенность к раку на генном уровне, но не знают об этом. По словам специалистов, многие из испытуемых следили за здоровьем и регулярно проходили медицинские обследования. Но для выявления склонности к раку медосмотров недостаточно, для этого необходимы более тщательные обследования. Исследователи называют генетический скрининг одним из самых эффективных методов, которое позволяет заранее предсказать развитие заболевания.Ученые считают, что проблемы с несвоевременным диагностированием опухолей начинаются с того, что люди не желают проходить подобные обследования.