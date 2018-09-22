АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Назван ТОП-5 лучших смартфонов от Xiaomi 2018 года
EUR 78.08 USD 66.25
Курс валют на 22.09.2018

Ученые: Большинство людей не подозревают о своей склонности к раку

Специалисты провели исследование и выяснили, что большая часть людей не подозревает о своей склонности к раку. В эксперименте приняли около 50 000 человек.

Ученые: Большинство людей не подозревают о своей склонности к раку


Испытуемые сдали анализ набора клонированных фрагментов ДНК, которые представляют индивидуальный геном. Он показал, что 80% людей имеют предрасположенность к раку на генном уровне, но не знают об этом. По словам специалистов, многие из испытуемых следили за здоровьем и регулярно проходили медицинские обследования. Но для выявления склонности к раку медосмотров недостаточно, для этого необходимы более тщательные обследования. Исследователи называют генетический скрининг одним из самых эффективных методов, которое позволяет заранее предсказать развитие заболевания.

Ученые считают, что проблемы с несвоевременным диагностированием опухолей начинаются с того, что люди не желают проходить подобные обследования.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 20:21

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Муж Дарьи Пынзарь нашел любовницу?
Алла Пугачева опубликовала снимок с «новым
В Сети появилась новая информация о смартфоне LG
Компания Great Wall объявила стоимость нового
Эксперты составили ТОП лучших семейных авто
В смарт-часах Apple Watch Series 4 обнаружили
Наталья Андрейченко рассказала об интимных
Эксперты рассказали о преимуществах уверенного в
Джастин Теру впервые прокомментировал развод с
В Нижегородской области снизилась стоимость на
Ученые: Большинство людей не подозревают о своей
По мнению фолловеров, дочка Оли Рапунцель очень
Наталья Рудова посещает спортзал из-за своей
Кристина Орбакайте удивила фанатов сменой имиджа
Ученые: Пассивное курение способствует
Ученые предложили новую версию формирования
Apple значительно снизит цены в России на iPhone
Ума Турман удивила поклонников пикантной
Смартфон ZTE Nubia Z18s получит экран IPS и
Сергей Пынзарь займется строительством второго
Астрономы: Метеоритные дожди могут предсказать
Новый смартфон Samsung оборудован многомодульной
Эксперты составили ТОП самых стильных хэтчбеков
Спортивный браслет Xiaomi Mi Band 3 сильно упал в
В Екатеринбурге возле ТРЦ «Карнавал» 13-летний
Александр Гобозов показал заключение суда по
Конспирологи: Планета Нибиру запустила процессы
Смартфон OnePlus 6 начал обновляться до Android
В Красноярском крае мужчина пять лет насиловал
Пловчиха Юлия Ефимова сделала провокационный
Просмотреть все новости