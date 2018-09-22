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Александр Гобозов показал заключение суда по поводу развода с Алианой Устиненко

Несколько месяцев назад на телепроект «Дом-2» вернулся Александр Гобозов, который заявил, что имеет в этой жизни все: машину, квартиру, успешный бизнес. Для полного счастья ему не хватает только любимой женщины, ведь с Алианой Устиненко у него ничего не сложилось.

Александр Гобозов показал заключение суда по поводу развода с Алианой Устиненко


Тогда у молодого человека спросили, а разведен ли он официально, и из его ответа выяснилось, что нет, однако дело к тому идет.

Практически полгода супруги не могли расторгнуть свой брак, но 27 августа в Сети появилась новость о том, что Алиана и Саша стали свободными людьми, вот только доказательств этого не было.

В частности, у Устиненко просили показать печать в паспорте, которая свидетельствует о разводе, однако та показывать документы категорически отказывалась. Это привело к тому, что пользователи Сети назвали ее и Гобозова обманщиками, который придумали план для победы в конкурсе «Человек года».

Александр Гобозов показал заключение суда по поводу развода с Алианой Устиненко


В итоге молодой человек устал слышать обвинения и оскорбления в свой адрес, поэтому несколько дней назад опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram фотографию решения суда, где его уведомили о расторжении брака с Асратян Алиной Артуровной (именно такую имя и фамилию носит на самом деле Устиненко).

«Алиана, спасибо ещё раз за прекрасного сына и за счастливые моменты, которые у нас были. Надеюсь ради сына мы покажем хорошие человеческие отношения между бывшими мужем и женой», - написал он.


 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:52

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