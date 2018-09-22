Александр Гобозов показал заключение суда по поводу развода с Алианой Устиненко

«Алиана, спасибо ещё раз за прекрасного сына и за счастливые моменты, которые у нас были. Надеюсь ради сына мы покажем хорошие человеческие отношения между бывшими мужем и женой», - написал он.

Тогда у молодого человека спросили, а разведен ли он официально, и из его ответа выяснилось, что нет, однако дело к тому идет.Практически полгода супруги не могли расторгнуть свой брак, но 27 августа в Сети появилась новость о том, что Алиана и Саша стали свободными людьми, вот только доказательств этого не было.В частности, у Устиненко просили показать печать в паспорте, которая свидетельствует о разводе, однако та показывать документы категорически отказывалась. Это привело к тому, что пользователи Сети назвали ее и Гобозова обманщиками, который придумали план для победы в конкурсе «Человек года».В итоге молодой человек устал слышать обвинения и оскорбления в свой адрес, поэтому несколько дней назад опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram фотографию решения суда, где его уведомили о расторжении брака с Асратян Алиной Артуровной (именно такую имя и фамилию носит на самом деле Устиненко).