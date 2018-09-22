Астрономы: Метеоритные дожди могут предсказать появление большого астероида

Специалистам часто приходится фиксировать сгорание мелких частиц камней или льда в атмосфере нашей планеты. Метеориты появляются из космического простора и остаются незамеченными с научной точки зрения. Сотрудники Казанского федерального университета считают, что метеоритные дожди низкой интенсивности могут быть полезными. Следом за ними может следовать более крупный объект. Исследователи создали специальную формулу, которая позволяет просчитать движение небесных тел на большие дистанции.Сейчас астрономы уже составили карту активности метеоритных потоков в Солнечной системе. Благодаря ей специалисты могут отслеживать передвижение скоплений маленьких частиц и предсказывать появление крупных объектов.