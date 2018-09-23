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Ученые: Ожирение изменяет функцию мышц дыхательных путей и увеличивает риск астмы

Учёные выяснили, что ожирение способно изменять функцию мышц дыхательных путей, увеличивая риск возникновения астмы. В свою очередь исследование предполагает, что появление астмы при ожирении является связанным не с воспалением, а с сужением дыхательных путей.

Ученые: Ожирение изменяет функцию мышц дыхательных путей и увеличивает риск астмы


Распространенность астмы, а также ожирения в последние годы значительно выросла. Ожирение выступает основным фактором риска возможного развития астмы, частично вследствие локализованного и системного воспаления дыхательных путей, возникающего у людей, имеющих высокий индекс массы тела. Люди с ожирением имеют высокий риск развития тяжёлых форм астмы. У них уменьшается реакция на терапию кортикостероидами, снижается контроль за болезнями. Но прошлые исследования показывают, что некоторые люди с ожирением могут иметь тип астмы, не вызванный воспалением дыхательных путей. У них гиперчувствительность выше и имеется ответ на аллерген непосредственно в гладких мышцах человеческих дыхательных путей. В свою очередь гиперчувствительность заставляет сужаться дыхательные пути, препятствуя проходимости воздуха. Она может возникать во время сжимания мышц. В данном случае начинаются спазмы.

Учёные объединили клетки гладкой человеческой мускулатуры с гистамином – веществом, вырабатываемым иммунной системой в ответ на аллерген, а также карбахол - препарат, стимулирующий часть нервной системы, контролирующей дыхательные пути. Эти вещества со стимулирующими клетками дыхательных путей заставляют высвобождать кальций, имитирующий сокращение мышц. Исследователи выяснили, что мышечными клетками тучных доноров высвобождается больше кальция, чем клетками доноров с нормальным весом. Они имеют большее укорочение. Это функция, возникающая в ходе сокращения мышц. Клетками женщин с ожирением высвобождалось больше кальция, в сравнении с донорскими клетками тучных мужчин.

Рейнольд Панеттьери, являющийся автором исследования, пояснил, что данные результаты говорят о влиянии ожирения на клетки гладкой мускулатуры человеческих дыхательных путей, уникальную сигнатуру, которая в свою очередь может быть идентифицирована, а также привести к целенаправленным новым подходам для улучшения управления астмой не прибегая к использованию стероидов.


 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:01

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