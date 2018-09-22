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Татьяну Навку осудили за занятия спортом без лифчика

Подписчики осудили Татьяну Навку, посмотрев новое видео на её официальной странице в социальной сети Instagram. По их мнению, она не должна заниматься спортом без лифчика, являясь супругой пресс-секретаря президента России.

Татьяну Навку осудили за занятия спортом без лифчика


Ранее Татьяна Навка заявляла, что став чемпионкой, решила навсегда покончить со спортом, но смогла сдержать своего слова. Фигуристка продолжает усердно заниматься в спортивном зале, поддерживая свою форму. Иногда она делится с поклонниками моментами с тренировок, за что те осыпают её комплиментами. Однако свежая публикация вызвала у пользователей совсем иные эмоции. Из-за отсутствия лифчика, грудь спортсменки слишком отчётливо виднелась под футболкой. Это вызвало критику в адрес хозяйки страницы. Многие указали, если упражнение требует свободы для тела, не надо показывать этого людям. Некоторые даже отметили, супруга Дмитрия Пескова претендует на сомнительные лавры Анастасии Волочковой.

Тем не менее, не все осудили олимпийскую чемпионку. Многие восхитились её подтянутой фигурой. За короткое время видеоролик начал набирать одобрительные лайки и комментарии с комплиментами.


 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 17:10

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