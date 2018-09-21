Ольга Бузова потратила порядка 2-х миллионов долларов на накрутку подписчиков в Instagram

«Конечно, это видно по соотношению лайков и комментариев. Многие грешат... А у Бузовой даже в «Топ-10» нет! Вот и ответ!», - во всеуслышание заявила звезда социальной сети Instagram.

«А я уже давно знала, что Ольга Бузова все свои четырнадцать миллионов подписчиков в Инстаграме и проплатила! Это ж что ж теперь означает, что тех преданных поклонников «поющей телеведущей» не так уж и много, всего четыре миллиона? У некоторых моделей куда больше!», «Ольга, Ольга, сколько же можно так врать своим настоящим поклонникам? Они же ровняются на тебя! Может уже, наконец-таки, признаешься в том, что ты все проплачивала со своего кармана? Спору нет, сейчас, возможно, ты не проплачиваешь накрутку читателей в Инстаграме, но раньше же было..», - продолжают писать интернет-пользователи в социальной сети Instagram об накрутке Ольгой Бузовой своих подписчиков.

«Правду все-таки говорил внук Аллы Пугачевой – Никита Пресняков, что Ольга Бузова настоящая врунья! Бузова, бузова, все мы и так хорошо понимаем, что ты талантлива только в одном направлении! У тебя очень хорошо получается вешать людям лапшу на уши только и всего! Мне очень обидно и жалко тех твоих «ярых поклонников», которые готовы ради тебя на все! Бестолковые они еще, потому что маленькие! Очень надеюсь, что в ближайшее время ты станешь для подростков достойным примером для подражания! Хотя, до сих пор очень в этом сомневаюсь!», - написал один из фолловеров в Сети.

Не секрет, что поющая телеведущая прославленной телестройки «Дом-2» Ольга Бузова является одной из самых популярных инста-леди на всей территории Российской Федерации. Тем не менее, на днях удалось выяснить, во сколько обошлась телезнаменитости такая известность.Всем известно, что Ольга Бузова начинала свою карьеру в качестве обычной участницы телепроекта «Дом-2». На скандальном реалити-шоу будущая звезда очень много раз попадала в центр самых громких заварушек, благодаря которым количество упоминаний в социальных сетях с каждым днем стало стремительно увеличиваться.В текущем году поющую телеведущую Ольгу Бузову признали самой богатой женщиной России. Известный журнал «Forbes» обнародовал статистику, согласно которой доход телезнаменитости составляет почти четыре миллиона долларов.Впрочем, многочисленных интернет-пользователей по-прежнему интересует, как Оле удалось привлечь почти четырнадцать миллионов подписчиков в социальной сети Instagram, обогнав при этом буквально всех жителей России. Не так давно телеведущая многими любимого телеканала «Пятница» Анастасия Ивлеева обвинила поющую ведущую «Дома-2» в «накрутке» огромнейшего количества подписчиков.По словам Анастасии Ивлеевой, ей даже не приходится сомневаться в том, что на деле почти четырнадцать миллионов фолловеров телеведущей реалити-шоу являются чистой воды фальсификацией.Нашему порталу удалось выяснить, какова стоимость накрутки подписчиков в социальной сети Instagram. Для этого нашими журналистами был проведен анализ таргетинговых площадок в таких социальных сетях, как «Instagram», «ВКонтакте», а также «Facebook».Как оказалось, самая дорогая стоимость рекламы в социальной сети «Facebook». За тысячу подписчиков американская соц.сеть просит почти двадцать шесть долларов и это в том случае, если не обращать внимание на настройки геолокации.В социальной сети «ВКонтакте» просят за аналогичную функцию почти восемнадцать долларов, а в «Instagram» - чуть больше двадцати долларов. Нужно подчеркнуть, что именно последняя социальная сеть не может гарантировать заказчику того, что в дальнейшем от него не начнут отписываться интернет-пользователи.По словам самых известных блогеров в социальной сети Instagram, примерно тридцать пять процентов интернет-пользователей от рекламы не станут следить за публикациями того или иного заказчика даже на протяжении двадцати четырех часов, поэтому практически сразу же отпишутся.Как бы там ни было, но в социальной сети Instagram существует так называемый «серый рынок». Цена тысячи подписчиков на нем составляет примерно десять долларов. Огромное количество журналистов и блогеров просто-таки убеждены в том, что поющая телеведущая Ольга Бузова сначала и пользовалась именно такой методикой.Впрочем, даже здесь есть ряд своих минусов. К примеру, во-первых, больше пятидесяти процентов пользователей социальной сети Instagram отписываются в первые же часы после подписки, еще порядка тридцати процентов являются ботами, которых в ближайшем будущем попросту блокирует соц.сеть и еще пятнадцать процентов – отписываются в течении нескольких дней, максимум недели.А это значит, что остается только пять процентов – это пятьдесят из тысячи человек, которые будут следить за заказчиком хотя бы один раз в несколько дней. Для того, чтобы получить почти четырнадцать миллионов подписчиков потребуется потратить почти три миллиона долларов (двести долларов за тысячу постоянно активных читателей).Нужно сказать, что некоторые российские знаменитости, такие, к примеру, как певица Слава, не единожды признавались, что у них все подписчики в социальной сети Instagram настоящие. У Ольги Бузовой вследствие продвижения по социальной сети таких читателей примерно четыре миллиона, уверены известные блогеры.Следовательно, на десять миллионов поющей телеведущей пришлось потратить примерно два миллиона долларов. Если же принимать во внимание, что в неделю Ольга Бузова делает больше десяти реклам, стоимость которых составляет от трехсот до четырехсот тысяч рублей, то расходы на раскрутку своей странички в социальной сети Instagram телезнаменитости уже давным-давно окупились.На сегодняшний день доходы прославленной телеведущей скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» и начинающей певицы Ольги Бузовой составляют почти четыре миллиона долларов в год. Именно такая статистика позволила телезнаменитости подняться на шестое место в известном российском журнале «Forbes».