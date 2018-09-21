Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня переезжает в США

«Боня снова нашла себе нового возлюбленного вот и переезжает жить в Лос-Анджелес! Что тут сказать? Молодец! Решила не оставаться в России, а двигаться куда-то дальше! Уверена, что Вика сейчас больше всего думает о будущем своей единственной наследницы! Правильно! Все равно в США куда больше возможностей!», - написала одна из ярых поклонниц Виктории Бони в Сети.

«Теперь это официально. У нас все серьезно, можете поздравлять!», - заявила экс-звезда телепроекта «Дом-2».

«Виктория - необыкновенная женщина, но я подтверждаю, что мы недавно расстались. Предпочитаю не комментировать причины из уважения к нашим отношениям. Я ей желаю много счастья, успехов и любви», - заявил репортерам французский миллиардер Пьер Андюран.

«Помню, как однажды он мне сказал: «Хочу, чтобы ты сидела дома». Потом он также говорил отцу, что у меня на первом месте карьера, а на втором ребенок. Для меня это было странно слышать, ведь я всегда помнила маму, которая работала в двух местах, чтобы обеспечить семью. Так или иначе, мы расстались очень мирно. Просто поговорили и поняли друг друга. Дочь сейчас очень болезненно принимает каждую его новую девушку. Ревнует папу», - разоткровенничалась со СМИ Виктория Боня.

Несколько часов назад экс-звезда прославленной телестройки «Дом-2» Виктория Боня сообщила своим преданным поклонникам, что переезжает на постоянное место жительство в Калифорнию, в Лос-Анджелес. Знаменитость опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram пост, в котором посоветовала всем своим фанатам побольше мечтать, поскольку все желания человека рано или поздно, но все-таки сбываются.По словам Виктории Бони, она многое загадывала и представляла в своем воображении, и именно поэтому на сегодняшний день практически все ее желания воплотились в реальность. Телезнаменитость утверждает, что если у человека нет никакой мечты – это значит, что он сбился со своего пути и ему нужно обязательно отыскать дорогу обратно.Нужно сказать, что огромное количество интернет-пользователей весьма неоднозначно отреагировали на сообщение Виктории Бони о переезде на постоянной основе в Соединенные Штаты Америки. Одним, как оказалось, очень понравилась такая задумка бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2», поэтому они принялись поздравлять красавицу с удачей и воплощением мечты в действительность.Другие же, наоборот, в пух и прах раскритиковали данное заявление Виктории Бони. Представители этой категории решили даже обратиться к патриотическим чувствам телезнаменитости, которых, по их словах, у девушки попросту нет. Недоброжелатели звезды уверены, что если Вика родилась на территории Российской Федерации, то это значит, что она должна здесь же и жить и умереть соответственно.Виктории Бони также напомнили, что в Соединенных Штатах Америки бездомных еще больше, чем в России, поэтому посоветовали знаменитости особо не радовалась своей миграции.Ни для кого не является секретом, что личная жизнь Виктории на протяжении уже многих лет по-прежнему продолжает вызывает неподдельный интерес у общественности. Боне то и дело приписывают романтические отношения с олигархами, женатыми миллиардерами, а также беременность от голливудских актеров.Впрочем, сама бывшая участница скандального реалити-шоу «Дом-2» старается не обращать внимания на слухи о своих похождениях. Не так давно Виктория Боня решила нарушить продолжительное молчание и опубликовала в личном микроблоге свежую фотографию, на которой она запечатлена в компании молодого человека – Аллена Джеффри Бейера.По словам Бони, с новым избранником ее связывают очень серьезные отношения. Верные поклонники Виктории один за другим начали активно вспоминать, что чуть больше года назад телезнаменитость уже намекала им на то, что закрутила романтические отношения с бизнесменом из Соединенных Штатов Америки, тем не менее, тогда российская звезда отказалась как-либо прокомментировать данную связь.И вот недавно Виктория Боня призналась своим преданным фанатам, что именно сейчас она по-настоящему счастливая женщина, ведь возле нее такой молодой человек.Журналистам удалось выяснить, что совместный снимок Виктории Бони с Алленом Джеффри Бейером был сделан на праздновании дня рождения очень хорошей подруги телезнаменитости. Как можно наблюдать на фотографии, молодым людям очень весело проводить вместе время в Лос-Анджелесе, где они занимаются не только работой, но и активно отдыхают.Также репортеры узнали, что новому молодому человеку Виктории Бони – Аллену Джеффри Бейеру тридцать восемь лет. Избранник российской знаменитости работает юристом в Соединенных Штатах Америки, и именно в данном направлении ему удалось достичь немалых результатов.Стоит напомнить, что в прошлом году Виктория Боня и Аллен Джеффри Бейер уже публиковали в личных инста-блогах совместные снимки. Тогда интернет-пользователи вовсю принялись поздравлять звездную парочку, однако молодые люди поспешили доказать всем, что их связывают только хорошие дружеские отношения.По мнению некоторых фолловеров, практически каждым своим постом в социальной сети Instagram Виктория Боня просто привлекает к своей персоне внимание общественности.К слову, еще весной текущего года телезнаменитость появлялась на красной дорожке Каннского кинофестиваля с миллиардером из Франции - Пьером Андюраном. В то время Виктория Боня вовсю рассказывала поклонникам и журналистам, что уже даже познакомила свою единственную дочь с новым избранником. Впрочем, несколько недель назад бизнесмен сообщил репортерам, что расстался с русской звездой.До этого Виктория Боня весьма продолжительное время встречалась с сыном миллиардера – Алексом Смерфитом. Именно от Алекса у бывшей участницы «Дома-2» родилась дочь. Тем не менее, этим романтическим отношениям не суждено было закончиться роскошным бракосочетанием. А недавно знаменитость сообщала в интервью настоящую причину, почему она не создала со Смерфитом крепкое семейство.На данный момент многие поклонники Виктории Бони уверены, что их любимица переезжает жить в Лос-Анджелес к Аллену Джеффри Бейеру. Фанаты очень надеяться на то, что именно этому молодому человеку удастся сделать экс-звезду «Дома-2» по-настоящему счастливой.