Ольга Рапунцель до сих пор не привела свою фигуру в норму после родов
С тех пор как одна из самых популярных участниц телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель впервые стала мамой прошло уже практически полгода. Девушка души не чает в своей маленькой дочери Василисе, а также не упускает случае похвастаться тем, как быстро ее тело восстановилось после родов.
На своей странице в социальной сети Instagram она постоянно публикует снимки, на которых позирует в различных нарядах, выгодно подчеркивающих ее фигуру. Судя по ним, можно без зазрения совести сказать, что Оля действительно смогла похудеть за короткий срок.
Однако реальные фото от зрителей реалити-шоу, которым удалось встретить Рапунцель вместе с ее супругом Дмитрием Дмитренко и дочерью Василисой, гуляющими по Владивостоку, куда они несколько дней назад улетели в отпуск, говорят совершенно об обратном.
На одном из недавних кадров, которые выложили в Сети поклонники телестройки, молодая мамочка выглядит совсем не такой стройной, как на фотографиях в «Инстаграме».
Также очевидцы предложили обратить внимание на то, что Оля отказалась от звания «бренда» и перестала носить брендовую дорогую одежду, так как одета она была в наряд не самого лучшего качества.
Судя по всему, супруги действительно откладывают все свои рекламные деньги и гонорары на ипотеку, чтобы в случае проигрыша в конкурсе «Человек года», который, к слову, уже стартовал на телепроекте «Дом-2», они могли взять квартиру в кредит и выплачивать ее в течении следующих нескольких лет, так как возвращаться во Владивосток Рапунцель и Дмитренко не хотят.
На своей странице в социальной сети Instagram она постоянно публикует снимки, на которых позирует в различных нарядах, выгодно подчеркивающих ее фигуру. Судя по ним, можно без зазрения совести сказать, что Оля действительно смогла похудеть за короткий срок.
Однако реальные фото от зрителей реалити-шоу, которым удалось встретить Рапунцель вместе с ее супругом Дмитрием Дмитренко и дочерью Василисой, гуляющими по Владивостоку, куда они несколько дней назад улетели в отпуск, говорят совершенно об обратном.
На одном из недавних кадров, которые выложили в Сети поклонники телестройки, молодая мамочка выглядит совсем не такой стройной, как на фотографиях в «Инстаграме».
Также очевидцы предложили обратить внимание на то, что Оля отказалась от звания «бренда» и перестала носить брендовую дорогую одежду, так как одета она была в наряд не самого лучшего качества.
Судя по всему, супруги действительно откладывают все свои рекламные деньги и гонорары на ипотеку, чтобы в случае проигрыша в конкурсе «Человек года», который, к слову, уже стартовал на телепроекте «Дом-2», они могли взять квартиру в кредит и выплачивать ее в течении следующих нескольких лет, так как возвращаться во Владивосток Рапунцель и Дмитренко не хотят.