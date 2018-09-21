«Не усердствуйте с асанами»: Поклонники попросили Ксению Собчак поберечься ради будущего ребенка

«Да, это правда. Ксения ожидает рождения второго ребенка. Сейчас срок беременности ранний. От остальных комментариев мы воздержимся», - рассказал журналистам официальных представитель Ксении Собчак Кирилл Суханов.

«Образование - это то, на что родители могут совершенно точно сильно повлиять. Платон не только пловец у нас, но и изучает английский уже с полутора лет. Билингвальность развивает оба полушария мозга и расширяет кругозор. Уже приглядываемся к школам, все ведь надо заранее решать. «Рублевские» платные вычеркиваем сразу, только государственные и «без блата»», - рассказывала Ксения Собчак у себя на страничке в социальной сети Instagram.

«А что бы ей не рожать, простите? Родила одного – спихнула на нянек, и тут же убежала на презентацию. Ребенок Ксюше нужен лишь для рекламы в Инстаграме и звания матери. Родит второго, третьего - выйдет на пенсию пораньше», - написала Елена Миро в личном микроблоге.

«Во всей этой ситуации глупый человек лишь один – Максимка. Так и будет ходить за женой на привязи, как бестолковый бычок. А как разведутся, она из него все соки выжмет, шантажируя детьми – попомните мое слово!», - добавила скандальная блогерша.

«Ксюш, вы хоть посещаете йогу для беременных? Старайтесь не усердствовать с асанами! Ни к чему хорошему это может не привести! Вам нужно поберечься ради будущего малыша!», - написала одна из поклонниц Ксении Собчак под свежей фотографией своего кумира.

Не так давно официальный представитель телезнаменитости подтвердил, что в ближайшее время Ксения Собчак родит второго наследника. Ни для кого не является секретом, что бывший кандидат в президенты РФ вместе с любимым супругом – российским актером Максимом Виторганом, занимаются воспитанием годовалого сына Платона. Есть предположения, что и второй ребенок в звездном семействе появится на свет в подмосковном госпитале «Лапино» - там же, где родился и первенец пары.Приписывать интересное положение Ксении Собчак многие интернет-пользователи любят так же, как и ежедневно читать светские сплетни. В последнее время 36-летняя телезнаменитость чаще остальных звезд оказывается героиней новостей, которые вещают о том, что она беременна во второй раз.Тем не менее, именно в этот раз, по всей видимости, все официально, и Ксения Анатольевна на самом деле находится в ожидании появления на свет второго наследника.Стоит отметить, что о беременности журналистки начали говорить еще в середине лета. Тогда Ксения Собчак спровоцировала очередные разговоры весьма объемным платьем, в котором она появилась на многими любимой премии «FB».А чуть позже подозрения внимательных пользователей Сети и репортеров подтвердила и любимая супруга рэп-исполнителя Dino MC. Тогда жена музыканта под своей фотографией с вечеринки Мишаня на вопрос одной из подписчиц о грядущем пополнении в семействе коллеги ответила красноречиво и весьма коротко – «да».Напомним, что Ксения Собчак в браке с российским актером Максимом Виторганом чуть больше пяти лет. Звездное семейство уже воспитывает годовалого наследника Платона. Впервые бывшая телеведущая прославленной телестройки «Дом-2» познала радость материнства осенью 2016 года.Несмотря на модные на сегодняшний день тенденции, роды Ксении Собчак проходили не за рубежом, а в подмосковном госпитале «Лапино». Сына телезнаменитость родила самостоятельно, а чуть позже рассказала преданным поклонникам, что ей пришлось вытерпеть невыносимую и просто-таки ужасную боль, однако это того стоило.В период первой беременности Ксения Собчак буквально до самых родов вела весьма активный образ жизни. Знаменитость усердно работала, посещала различные светские вечеринки и занималась спортом. На сегодняшний день молодая и счастливая мамочка уделяет все свое свободное время единственному сыну Платону и с удовольствием рассуждает с верными фанатами о его будущем.Пока о декретном отпуске Ксении Собчак еще рано говорить. Тем не менее, это не мешает скандальным блогерам уже начать высказываться в адрес беременной знаменитости. По мнению Елены Миро, бывший кандидат в президенты России является очень плохой матерью.Также эпатажная журналистка пожалела любимого супруга Ксении Собчак, который, по ее мнению, на самом деле находится в проигрышном положении. По прогнозам Елены Миро, звездное семейство в ближайшее время разведется.Впрочем, стоит вспомнить, что Елена Миро уже когда-то высказывалась в адрес Ксении Собчак, когда телезнаменитость находилась в интересном положении в первый раз. Тогда журналистка заявила, что отцом первенца экс-телеведущей «Дома-2» является вовсе не ее супруг Максим Виторган, а муж российской исполнительницы Глюк’оzы – бизнесмен Александр Чистяков.К слову, на данный момент Ксения Собчак продолжает активно заниматься спортом и посещать занятия по йоге. Несколько часов назад скандальная журналистка опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram несколько новых фотографий, на одной из которых запечатлены только ее ноги.Под свежим снимком Ксения Собчак написала, что как бы ни были прекрасны индивидуальные занятия, это не может заменить ту энергию, которая присутствует на групповых тренировках. Отметим, что преданные поклонники будущей мамочки сразу же принялись активно комментировать новые фотопубликации своей любимицы.Один за другим интернет-пользователи принялись соглашаться с мнением Ксении Анатольевны о том, что во время групповых занятий появляется «эйфория» и «какие-то совсем непередаваемые ощущения». Тем не менее, некоторые фолловеры заявили, что индивидуальные занятия в несколько раз лучше, а кое-кто и вовсе не примкнул ни к одному, ни ко второму «лагерю».Больше всего их волновало, как физическая активность Ксении Собчак может отразиться на ее будущем малыше. Огромнейшее количество пользователей Сети уверены в том, что телезнаменитость на самом деле находится в интересном положении, несмотря даже на то, что сама Ксения официально свою беременность еще не подтвердила.