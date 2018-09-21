Пользователи Instagram смогут отправлять в сообщениях GIF-анимации

Функция прикрепления GIF-анимации будет доступна ограниченному количеству регионов, но со временем список стран мира будет расширяться. И если сегодня у вас эта функция еще не работает, то завтра она может быть включена.Новую функцию добавят в приложения, работающие на платформах iOS и Android. О появлении возможности прикрепления GIF-анимации к сообщению в версии Instagram для настольных компьютеров пока ничего не заявлено.