Пользователи Instagram смогут отправлять в сообщениях GIF-анимации
Теперь пользователи Instagram смогут сопровождать личные сообщения GIF-анимацией. О запуске новой функции в популярной социальной сети сообщили представители компании, однако стоит отметить, на данный момент она доступна не всем пользователям.
Функция прикрепления GIF-анимации будет доступна ограниченному количеству регионов, но со временем список стран мира будет расширяться. И если сегодня у вас эта функция еще не работает, то завтра она может быть включена.
Новую функцию добавят в приложения, работающие на платформах iOS и Android. О появлении возможности прикрепления GIF-анимации к сообщению в версии Instagram для настольных компьютеров пока ничего не заявлено.
Функция прикрепления GIF-анимации будет доступна ограниченному количеству регионов, но со временем список стран мира будет расширяться. И если сегодня у вас эта функция еще не работает, то завтра она может быть включена.
Новую функцию добавят в приложения, работающие на платформах iOS и Android. О появлении возможности прикрепления GIF-анимации к сообщению в версии Instagram для настольных компьютеров пока ничего не заявлено.
Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Вчера, 23:02