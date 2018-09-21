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Пользователи Instagram смогут отправлять в сообщениях GIF-анимации

Теперь пользователи Instagram смогут сопровождать личные сообщения GIF-анимацией. О запуске новой функции в популярной социальной сети сообщили представители компании, однако стоит отметить, на данный момент она доступна не всем пользователям.

Пользователи Instagram смогут отправлять в сообщениях GIF-анимации


Функция прикрепления GIF-анимации будет доступна ограниченному количеству регионов, но со временем список стран мира будет расширяться. И если сегодня у вас эта функция еще не работает, то завтра она может быть включена.

Новую функцию добавят в приложения, работающие на платформах iOS и Android. О появлении возможности прикрепления GIF-анимации к сообщению в версии Instagram для настольных компьютеров пока ничего не заявлено.


 
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Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Вчера, 23:02

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