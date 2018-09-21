Учёные: Гаджеты могут оказывать разрушительное воздействие на психику детей

Мобильные гаджеты и компьютерные технологии в современном мире вторгаются в жизнь детей буквально с первых месяцев. В России к концу дошкольного возраста около 80 процентов детей являются активными пользователями компьютера. После проведения исследования в этой области мнение у специалистов сложилось противоречивое, так как в одном случае компьютерные технологии влияют на психику детей разрушительно, а в другом доказано их положительное влияние. Кроме компьютера на детей воздействуют и другие факторы, которые учесть в одном исследовании невозможно.После проведённого исследования специалисты пришли к выводам, что приобщать детей к компьютеру нужно максимально деликатно. Отношение к гаджетам и играм не нужно превращать в поощрение или наказание. Также рекомендуется избегать игр с «затягивающим» сюжетом, обычно это приводит к нарушениям норм СанПиН.