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Эксперты назвали причины, из-за которых пришельцы скрываются от землян
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Эксперты назвали причины, из-за которых пришельцы скрываются от землян

Ученые со всего мира на протяжении долгого времени пытаются разгадать загадку существования или же отсутствия инопланетной жизни. Большинство исследователей не сомневаются в положительном ответе, что подтверждают астрономы в своих историях встреч с летающими кораблями в космическом пространстве.

Эксперты назвали причины, из-за которых пришельцы скрываются от землян


Это очень глубокая тема, которая разбивается на несколько других категорий, кто, что, почему, где и когда все обсуждалось и подробно исследовалось «державами» во всем мире. В любом случае, электрооптические данные, радиолокационные результаты, высокопрофессиональные наблюдения и свидетельства очевидцев указывают на то, да, ОНИ существуют. Остается загадкой, почему в таком случае гуманоиды не контактируют с людьми. У экспертов есть несколько версий объяснения данной дилеммы.

1. Десятки лет назад братья по разуму посещали планету Земля, предлагая свою помощь, но люди стали воспринимать их действия как угрозу, приняв решение вести себя агрессивно, а потом уже пытаться разобраться в мотивации пришельцев. Нелицеприятную картину дополняет отношение землян к собственной планете, да и несовершенство отношений по отношению друг к другу, в частности, речь идет о гневе, жадности, эгоизме.

Эксперты назвали причины, из-за которых пришельцы скрываются от землян


2. Вторая версия касается того, что разумные существа попросту не могут справиться с вибрационной частотой Земли, что приводит к ухудшению работы их организма

3. Они понимают, что контакт в настоящее время невозможен из-за разницы в интеллекте и разной языковой формы. В свою очередь это может привести к серьезному межпланетному конфликту.

4. Не исключено, что на самом деле связь с инопланетными существами имеет место в настоящее время, в частности, речь идет о военных спецподразделениях США, но правда тщательным образом скрывается.

5. Возможно Высший разум не дает добро на межпланетное общение, поэтому гуманоиды изучают Землю в научных целях для сбора информации. Они не видят необходимости связи с людьми.

Есть и ещё одна версия, которая кажется самой неправдоподобной - инопланетяне это человечество в будущем. Они попросту телепортируются и других измерений.

 
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Общество / Авторские новости
Добавил: Ващенко Ольга Сегодня, 07:44
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